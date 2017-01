REČI KOJE SU RASPLAKALE CELU SRBIJU: Čkaljin sin napisao pismo tek rođenoj deci

"Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji nisu mogli ništa drugo dati".

"Kada dođu verski praznici i noći u kojima slavimo rođenja onih u koje verujemo ili ne, rodiće se mnogo dece i kod nas i u svetu. Znam da ste još mali ali ostaviću svakom po jedno pisamce kraj uzglavlja i možda će nešto ostati, negde daleko u pameti. Kada sam pošao u školu, pesmicu koju nisam dobro naučio toga dana stavljao sam ispod jastuka i sanjao cele noći. Ujutru su mi stihovi sami dolazili. Vi ste sada svi isti, i to su jedini trenuci u vašim životima kada će to biti tako. Imate iste krevete, neko ima malo više grama, neko centimetara manje. Neko ima malo više kosice. Ali, ste svi prepovijeni kao “kifle”", piše Čedomir Petrović.



Prema njegovim rečima nečija mama ima više mleka, a neko se već sada susreće sa nestašicom tog artikla.

"Razlike će, na žalost, početi da se javljaju već pri vašem izlasku iz porodilišta. Neko će otići svojoj kući gradskim saobraćajnim, neko taksijem, nekog će mama i tata nositi pešice, čvrsto privijajući na grudi, štiteći ga od vetra i hladnoće, a nekog će ispred privatne bolnice u kojima se porođaj plaća parama koje vaši roditelji ne mogu ni da zamisle, čekati velika crna limuzina. Šofer će vam otvoriti vrata i od tada će se sva vrata otvarati pred vama, pa i ona poslednja, Rajska vrata, ukoliko u toku života budete dobro “podmazivali” crkvu i popove.", kaže Petrović.

On napominje da će se prve razlike uočiti i pri prvom upoznavanju vašeg novog doma jer, kako reče, neko će spavati u krevetu u kome su pre njega već spavali njegova braća i sestre.



"Neko će usled nestašice prostora spavati između mame i tate, neko u svom novom krevecu, kupljenom na kredit, a neko u velikoj, sunčanoj sobi, prepunoj igračaka. Nekog će čuvati, i kvariti od malena baka i deka. Nekog će majka rano izjutra još po mraku nositi u jasle, a nekog će buditi i uspavljivati slatki glasić guvernante. Neko će prvo ugledati na zidu vlagu, a neko Tapija", kaže ovaj glumac.

Petrović naglašava i da kada pođete u školu, imaćete drugačije torbe, olovke.

"Nečiji mama i tata će odvajati od usta da bi kupili sinu najke, i tako mu obezbedili da bude primljen u društvo. U srednjoj školi, za dobru ocenu, neko će dobiti mobilni telefon veliki kao noseći televizor, a neko samo toplu reč. Fakultete ćete studirati ovde ili u inostranstvu, u zavisnosti od materijalnog stanja vaših roditelja. Mnogi talentovani neće moći da nastave školovanje posle srednje škole", rekao je on.

Čkaljin sin govori i o tome da nekoga posao već od sada čeka, a neko će ga tražiti, malo juče, malo danas, a dobiće ga … malo sutra.

"Muškarci i u odnosu sa ženama ne mogu da računaju na neku veliku ljubav.Jer, za ženu je čovek i od 25 godina star, ako nema para. Ali, ako je bogat, mladolik je i onaj od 80. I u vašem stvaranju postojala je razlika. Neko je došao na ovaj svet iz moranja, neko iz strasti, neko iz računa, planirano, slučajno … Ali, voleo bih da je većina iz ljubavi", rekao je Petrović.On ističe da ste svi rođeni ovde, u ovoj zemlji a mogli ste, kako sam kaže, da se rodite u dalekoj Kini, ili u Japanu, i da imate kose oči.

"Da dobijete ime, tako što će mački zakačiti konzerve za rep, i pustiti je da juri ulicom. Mešavinom dobijenih zvukova, vi bi ste se zvali – Mjao, Jao, Tung, Tras, Bum … Mogli ste biti crnac u Africi, koga će juriti divlje zveri, ili crnac u Americi i spavati u kartonskoj kutiji, ili u vili na Beverli Hilsu. Mogli ste biti Mađar, Poljak, Francuz, Eskim... Ovde ste, Selma, Milica, Maša … Mirsad, Tomislav, Jovan …", kaže Petrović.

U školi ćete, tvrdi Čedomir Petrović, učiti da je ovo nekada bila zemlja sa šest republika i dve pokrajine.

Kada su odnosi zahladneli, ona se smanjila, i to ćete povezati sa zakonom fizike, po kome se sva tela na toploti šire, a na hladnoći skupljaju. Nekada je najviši vrh bio Triglav, a sada niko živ to više ne zna. U II Svetskom ratu, pa i kasnije, ljudi su ovde govorili različitim jezicima, i svi smo se razumeli. Onda je neko uveo slušalice i prevodioce u Skupštinu, i više se nismo razumeli! Uvek kada mi stariji zabrljamo stvar, kažemo – Na mlađima svet ostaje! Gde mi stadosmo, vi produžite! Još smo dužni, vi odužite … neka to ostane samo u pesmi. Ukoliko ovi stihovi postanu opterećujući, čitav svet je pred vama. Nekada je čoveku domovina ne tamo gde se rodio, već tamo gde može pošteno da radi i zaradi i živi dobro, sigurno i slobodno. Tako da i vi ulazite u ovaj svet i u ovu zemlju ne svojom voljom. Niko vas nije pitao. Možda bi se neki od vas i predomislili? Sad, šta je tu je! Pred vama je život. Živećete ga, najmanje onako kako biste vi voleli", navodi Petrović i poručuje:

"Ništa od ovoga, što sam vam do sada napisao, ne morate zapamtiti".

Ali, zato, kaže on, ovo probajte da zapišete negde, duboko u vašim malim glavicama.

"Vaša će vam zemlja biti samo onda lepa, ako i u drugim zemljama pronađete lepotu. Učite strane jezike da bi mogli da razgovarate i razumete se sa svetom. Poštujte i volite sve dobre ljude bez obzira na boju kože.Poštujte tuđu veru da bi i drugi poštovali vašu. Podelite radost sa prijateljima i proslavite u miru Uskrs, katolički Božić, Bajram, Pashu … Svo bogatstvo nosite samo u sebi. Volite životinje, volite prirodu, one su jedina istina", rekao je Petrović.

Savetuje vas da budete po narodnosti ono što su vam otac i majka.

"Ali, budite srbin - po Tesli, budite crnac - po Net King Kolu, amerikanac - po Linkolnu, ukrajinac i rus - po Gogolju, musliman po Meši, hrvat po Tinu Ujeviću, albanac – po Majci Terezi, englez – po Tomasu Moru … Dotle, budite samo mali anđeli", zaključio je Petrović.

