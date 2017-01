SAD IGRAJU I PEVAJU ZA BOGOVE: Najbolji srpski i svetski umetnici prešli na scenu nebesku

Otišli su najveći. Svi su željno priželjkivali da se ova godina već jednom završi, a do poslednjeg dana strepili od tužne vesti da se za još jednog umetnika poslednji put spustila zavesa.



Neko bi rekao, bog ima strašan scenario za novi blokbaster, pa su mu potrebne sve ove legende. Napravio je najbolju umetničku scenu svih vremena jer nikad u istoriji u jednoj godini nije preminulo više glumaca i pevača, kako na našim prostorima tako i u svetu.



Na scenu nebesku stupili su najveći, a u amanet nam ostavili neponovljive filmske i pozorišne uloge - voljeni glumac Dragan Gaga Nikolić, mladi Marinko Madžgalj, legendarni Bata Živojinović, dragi Manda, divna Mira Stupica, zatim Dušan Golumbovski i Đorđe Jelisić.



Televizija je ostala bez dve velike dame Donke Špiček i Milke Canić, a legendarnim slikarskim maestrima priključio se i Ljuba Popović da svojom kičicom boji nebeski svod.



Svoje glasove u anđeoskoj ariji ujedinile su Suzana Šuvaković Savić, Lola Novaković, Esma Redžepova i Jadranka Stojaković, a na njihove melodije najlepše piruete izvodiće Dušanka Sifnios.



Ni svetsku umetničku scenu smrt nije zaobišla. Otišle su najveće muzičke legende, koje su postavile standarde i promenile tokove istorije, poput Dejvida Bouvija, Leonarda Koena, Prinsa, Džordž Majkla. Književna scena ostala je bez Umberta Eka i Harpera Li, a filmska je izgubila Alena Rikmana, Za Zu Gabor, Džina Vajldera.



Velika odgovornost je na generacijama koje nastavljaju njihovim stopama na daskama koje život znače, a na nama je da ne dozvolimo da budu zaboravljeni.





Marinko Madžgalj (1978-2016)





Pred Marinkom su tek bile uloge koje je mogao da igra. Popularnost je stekao u televizijskoj seriji „Crni Gruja“ i ulogama u pozorištu, ali i u grupi Flamingosi, u kojoj je pevao s Ognjenom Amidžićem. Nakon njegove smrti, objavljene su dve pesme koje je snimio pre bolesti.

Velimir Bata Živojinović (1933-2016)



Postoji samo jedna reč - legenda. Samo je on mogao da sruši nemački avion jednim metkom i da ih pobije više nego svi partizani zajedno. On je filmom „Valter brani Sarajevo“ zaludeo Kineze za sva vremena. U karijeri je odigrao više od 300 uloga na filmu i televiziji. Veliki glumac ipak nije ostvario neke svoje želje, na primer da upozna Novaka Đokovića i još jednog zagrli sina Miljka, koji ne može da se vrati u Srbiju.

Milorad Mandić (1961-2016)



Nosio je glumačku istinu u plavim očima. Upravnik pozorišta „Boško Buha“, za čije renoviranje se borio do kraja. Biće upamćen kao Milašin u seriji „Selo gori, a baba se češlja“, ali najviše po osmesima koje je izazivao kod dece.

Džordž Majkl (1963-2016)



Najpopularnija zvezda pop muzike. „Last Christmas“ mu je bila jedna od najpoznatijih pesama, a nažalost, ovaj Božić mu je zaista bio i poslednji. Živeo je bez kočnica i uživao u svakom poruku, što ga je na kraju prerano odvelo u smrt.

Dragan Nikolić (1933-2016)



Najpoštovaniji i najvoljeniji jugoslovenski i srpski glumac, s najlepšim manirima pravog beogradskog viteza. Biće upamćen po ulogama Džimija Barke, Flojda, Prleta, Popaja, Vlah-Alije, Urketa... Dejvid Bouvi (1947-2016)



Muzička ikona. Tokom pola veka obeležio je i menjao muzičku scenu. Uticajni pevač i tekstopisac. Eksperimentisao je s glam rokom, soulom, hard rokom, popom...

Prins (1958-2016)



Prins je jedan od muzičara modernog doba. Iznenada je preminuo u svom domu u Minesoti. Za svoja dela osvojio je Gremije, Oskar i Zlatni globus. On je svoj privatni život pažljivo čuvao od javnosti. U Hol slavnih rokenrola primljen je 2004, prodao je više od 100 miliona nosača zvuka.

Mira Stupica (1923-2016)



Samo dva dana nakon proslave 93. rođendana, životnu scenu je napustila Mira Stupica. Mnogo su tada govorili da je otišla glumica 20. veka.

Jadranka Stojaković (1950-2016)



Jadranku ćemo pamtiti po divnim pesmama, čarobnom glasu, ukrasima koje je upravo ona uvela u pevanje. Od 2009. borila se sa opakom bolešću motornog neurona, koja joj je dijagnostikovana nakon pada na bini na nastupu u Japanu. Više od godina dana nije mogla da govori, ali ni u najtežim trenucima nije skidala osmeh s lica.

Leonard Koen (1934-2016)



Legendarni kanadski kantautor, za kim je plakao ceo svet. Jedan od najcenjenijih vizionara muzike. Njegova poezija i numere obeležile su istoriju svetske muzike. Zaslužni dobitnik Gremija za životno delo.



