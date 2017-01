SAGA O TRI NEVINA MUŠKARCA: Komedija o seksu i Srbima u krevetu

U domaće bioskope, i to kao prva premijera u 2017, večeras stiže urnebesna komedija „Saga o tri nevina muškarca“, koja je okupila zvezde filma Nebojšu Glogovca, Zorana Cvijanovića i Evu Ras.



Seks je oduvek bio tema koja intrigira, tabu-tema koja inspiriše i o kojoj podjednako misle i muškarci i žene. Oni stariji ga se s radošću sećaju, oni mlađi u njemu uživaju. A da mladi danas shvataju seks na duhovit način pokazaće nam najnoviji film iz produkcije „Telik studiosa“, reditelja iz Indije S. Šridara.



Ovo je saga o tri neobična druga koji su do ušiju zaljubljeni. Zoran, Aleksandar i Damjan su... Pa, još uvek nevini. Viđaju se s devojkama, ali one nisu spremne na seks. Izazov - do petka odvesti devojku u krevet! Oni će pokušati sve moguće i nemoguće da ostvare svoj cilj, pa će čak u pomoć pozvati „vijagru“.



E.K.









Autor: Foto: Promo