SLIKAMA JE HLADNO JER JE ZATVORENO: Umetnici ljuti zbog stanja u Narodnom muzeju

Više od trenutnih nedaća koje su zadesile ustanovu kulture na Trgu republike, o čemu je Kurir juče pisao, umetnike boli to što nacionalno blago Srbije ne može da vidi publika već skoro 25 godina.- Slikama je hladno što je muzej zatvoren. Sporedan je problem to što se trenutno drže u lošim uslovima. Generacije nisu ušle tamo. Naši prijatelji iz međunarodne zajednice i njihove pristalice u Srbiji zabranili su da se otvori. Dižu se tolike zgrade, a ne mogu jedan muzej da obnove. Ovom narodu to i ne treba - ogorčen je profesor Miloš Šobajić.Problem vidi i savremeni slikar i glumac Uroš Đurić.- Mi smo jedina država u svetu koja ima Narodni muzej i kolekciju koja nije u funkciji skoro četvrt veka. Hajde sada da se zajedno zapitamo - šta bi mislili o Parizu da ne radi Luvr ili o Londonu da je zatvorena Nacionalna galerija. Ako neko misli da je to nevidljivo za nekog ko dolazi spolja, onda grdno greši. To je oblik urušavanja ozbiljnosti sredine i toga koliko ona samu sebe poštuje i ceni. Niko za to nije krvi spolja. Krivica je unutra, što je direktno povezano s vladajućom elitom. Kako je elita predstavnik naroda, počinjem da se pitam šta nije uredu s nama i kakva je to autodestrukcija. Digli smo nevidljivi zid oko sebe, što je neshvatljivo. Nije Srbija u Alepu (grad u Siriji godinama pod okupacijom, op. aut.), ali smo izgradili sopstveni Alep bez ispaljenog metka, što je zastrašujuće. Da li su slike u privremenom depou na minusu, manje je važno. Mene više brine što to traje 25 godina i više nikog ne zanima - kaže Đurić.

Reditelj i istoričar umetnosti Đorđe Kadijević objašnjava da je primer Narodnog muzeja slika i prilika srpske kulture.- To je jedan od fenomena opšte zapostavljenosti kulturnog blaga i spomenika naše kulture. Primer Narodnog muzeja je još podnošljiv u odnosu na druge pokazatelje nemara. Svi sistemi će proći, a jedino što će zauvek ostati budućim naraštajima je naša kultura. Ne možete ni vi ni ja danas reći ko je bio kancelar Austrije za vreme Mocarta, a danas svi znamo o njemu.Žalosno je na koji se način država odnosi prema onome što ima trajnu vrednost. To pokazuje jednu globalnu regresiju celog društva, kao i bića. Mi se nalazimo na silaznoj liniji. Uništili smo našu državu, a stvarali smo je vekovima - iskren je Kadijević.

