SLOBODA MIĆALOVIĆ: Ne mogu da ih sačuvam, moje ćerke OPTEREĆUJE što smo poznati!

Ovaj par već je 9 godina u braku, u kome imaju ćerke Milu i Veru.

Sloboda je priznala da njih dve nisu oduševljene što su im roditelji popularni i što ljudi žele da se slikaju sa njima.

"Njih već sada opterećuje to što smo mi poznati i što se ljudi slikaju s nama. Potrebno je da polako uvodite decu u vaš život. Ne mogu da ih sačuvam od toga. One se nekada obraduju kada se vide u novinama. To su momenti kada nas paparaci negde uhvate, pa njima mora da se bluruje lice. Tada me pitaju zašto imaju kockice na licu. Bude im milo što su u novinama, ali sačekaću da same kažu "mama, volela bih da se slikam sa tobom" ili "tata, želim da budem sa tobom u emisiji", rekla je Sloboda u emisiji "Exkluziv TV Prva".

