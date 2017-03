(FOTO) ŠMRKALA JE KOKAIN NA SVAKIH SAT VREMENA: Pogledajte kako danas izgleda!

Kako je istakla, bilo je trenutaka u kojima je umalo poklekla.

"Toliko sam zahvalna. Bilo je to pravo putovanje. Toliko uspona i padova. Toliko puta sam želela da odustanem ali sela sam i molila Boga da me oslobodi opsesije. Toliko sam ponosna na sebe, ali ništa ne bih mogla da učinim bez moje najveće moći, Boga, moje porodice, prijatelja, i svih drugih koji su me podržavali. Danas sam radosna. Hvala vam što ste mi držali stranu i što ste verovali u mene", napisala je Lovato na Instagramu.

foto Profimedia

Inače, Demi je uvek otvoreno govorila o borbi sa porocima. Kako je isticala, šmrkala je kokain na svakih sat vremena, ali veruje da su dani ispunjeni porocima daleko iza nje.

Ovom slikom pokazala je koliko dugo je čista:

foto Profimedia

