STRUČNJACI NAPOMINJU: Evo zašto je istorija pornografije važna (FOTO)

Naše bake kažu da je u njihovo vreme sve bilo dosta drugačije. Nije bilo razgolićenih zvezda rijaliti programa, niti devojaka čije je telo prekriveno tetovažama, a ljudi nisu bili toliko opsednuti seksom kao današnja napaljena mladež koja gleda porno filmove na internetu. Ali ako bi se naše bake našle u njujorškom "Muzeju seksa" uverile bi se da nije baš tako kako im se čini.



Ljudi su odvajkada težili čudnim seksualnim sklonostima. I uvek su nalazili načine da svoje erotske avanture zabeleže i podele sa drugima. Oni koji posete izložbu "Tvrdokorno: Vek i po opscenih prizora" moći će da vide mnoge provokativne freske, sliku uzbuđenog Paje Patka, metle iskorišćene na način na koji niste ni pomišljali i mnoge druge sugestivne slike na koje bi i omladina vična pornografiji mogla da zine od čuđenja.





Foto: Muzej seksa u Njujorku; Izvor: Wikipedia Creative Commons

Lisa Sigel, kustoskinja ove neobične izložbe, smatra da je poznavanje istorije pornografije od velike važnosti. Ona kaže da ljudi "na prvu loptu" reaguju na pornografske prizore i odmah se opredeljuju da li su njene pristalice ili ne, ali nemaju konkretan uvid u prošlost koju ona nosi. Takvo refleksno reagovanje čini naše društvo podložnim za stvaranje nepotrebne ili potencijalno opasne panike."To otvara vrata cenzuri i baca ljagu na ljudsku seksualnost. Sva ta zabrinutost oko razmene poruka sa seksualnim sadržajem ili činjenice da svest tinejdžera o seksu formiraju porno filmovi - sve to dovodi do toga da moramo da reagujemo", ističe ona.Neki pokušaji reagovanja doveli su i do promene zakona u Sjedinjenim Državama koje je doneo Kongres. Novi zakon u Tenesiju označava pornografiju kao "društvenu zdravstvenu krizu", dok zakonodavstvo u Juti dozvoljava roditeljima da tuže pornografe ako njihova deca dođu u kontakt sa takvim snimcima. Najglasnija protiv pornografije je Južna Karolina gde je propisan zakon koji zabranjuje prodaju uređaja sa internet konekcijom u slučaju da nisu opremljeni posebnim sistemom "filtriranja" pornografskog sadržaja.">March 1, 2017





Šta bi tek ovi kongresmeni rekli na nepristojne freske, vaze i abažure iz drevne Pompeje ili na eksplicitne gravure koje su prodavane u luksuznim radnjama na početku 18-og veka? Da li bi istim žarom krivili pornografsku industriju kada bi imali uvid u knjige uputstva koje potiču iz javnih kuća sa sredine 19-og veka? A da ne govorimo o starim knjigama iz Pariza i njihovim provokativnim naslovima. Nameće se pitanje da li nešto može biti "kriza" ako postoji otkad je sveta i veka?



Ljudi su uvek koristili sva raspoloživa sredstva za stvaranje pornografije. Tome u prilog govore i falusni crteži na zidovima pećina, a kada je u 19-om veku izmišljena kamera jedna od njenih prvih namena bilo je upravo snimanje seksa. Viktorijanci, uprkos svom puritanskom imidžu, fotografisali su bliske kadrove odnosa, orgije, sveštenički razvrat i slične stvari. Isto svrhu imali su i stereoskopi sa polovine 19-og veka ili slikovnice sa omiljenim crtanim junacima u situacijama koje ne biste mogli da vidite u Diznijevim filmovima.



Kroz istoriju bilo je i raznih seksualnih igračaka, napravljenih od raznih materijala pa su se tako naši preci koristili raznim pomagalima od drveta, kornjačinog oklopa, kostiju, sveća, metli, kože, keramike ili staklenih flaša.





Foto: Ilustracija: Seks i prostitucija; Autor: Pixabay

Ni zazor od pornografije nije novina. U 19-om veku poštanski inspektor Entoni Komstok osnovao je "Njujorško društvo za suzbijanje poroka" i ubedio Kongres da izglasa zakon koji zabranjuje dostavu "opscenog, nepristojnog i lascivnog" sadržaja. Iako se Komstok hvalio da je lično uništio "160 tona materijala", porno industrija je nastavila da napreduje uprkos njegovim propisima.U skorije vreme, približno 120 erotskih romana i kolekcija fotografija sa početka 19-og veka otkriveno je u jednoj kući u Bruklinu gde su, pretpostavlja se, bile sakrivene od Komstokove "moralne policije". Kratki filmovi koji su se pojavili početkom dvadesetog veka takođe su zabranjivani, ali su tajno puštani u raznim klubovima i bratstvima - ponekad i među policajcima koji bi ih zaplenili.Neki od eksponata "Muzeja seksa" ipak se posetiocima mogu učiniti pomalo ekstremni, kao na primer uputstvo iz 1874. godine namenjeno muškarcima koji na ulicama pokazuju svoje intimne delove prolaznicima. U susretu sa takvim stvarima, neki bi se mogli zapitati zašto je važno upoznati se sa pojedinim formama seksualnosti koje nisu opšteprihvaćene.Ali sticanje znanja kroz istorijsku prizmu primenjivo je i na pornografiju. "Ako u obzir uzmete bilo koju temu današnjice, bilo da je migrantska kriza ili abortus u pitanju, doći ćete do zaključka da je potrebno neku pojavu prvo razumeti, a ne odmah žuriti sa njenom zabranom", napominje Liza Sigel, kustoskinja ove nesvakidašnje izložbe.

