TIFA O PODIGNUTA TRI PRSTA: Dizaću ih onoliko koliko želim! Po ocu sam četnik, a po majci ustaša...

On kaže da nije doživeo neka nova razočaranja ali se vraća na događaj od pre par nedelja kada je napadnut zbog jedne fotografije objavljene na Fejsbuku.

"Nedavno se digla velika halabuka oko onog mog dizanja tri prsta. Dizaću ih onoliko koliko želim! Ko me to i čime zadužio u životu i ko to meni kroji sudbinu? Moji autoriteti su već odavno ispod zemlje, moji otac i majka. A sve ostalo me ne interesuje, bez obzira na to o kojem se korpusu radilo. Svi znaju, ali ja nisam o tome želeo da javno govorim i, evo, sada ću prvi put. Ja sam u toku rata tri puta brutalno pretučen u Sarajevu. Nisam želeo da solim ni da stavljam so na rane, ali kad me već neko provocira pa da i ja kažem koju. Ali, to ne znači da je to anatemizam ili sigmatizam prema jednom korpusu. Budala je bilo i biće i posle tebe i mene. To je stvar pojedinaca pa da ne stavljamo kolektiv kao krivca nego samo pojedince. Ja sam za pojedinačne krivice, a ne za svrstavanje bilo koje konfesije u tu kategoriju", kaže Tifa.

Na pitanje da li je odluka o preseljenju u Beograd definitivna Tifa kaže:

"Pa, ja sam čojek koji ima pravo da živi na bilo kojem kraju zemljske kugle. Ko to meni ima pravo da određuje gde ću da živim? Ja sam Bosanac pre svega, Sarajlija, dete iz mešanog braka, po pokojnom ocu četnik, po pokojnoj majci ustaša, a po opredeljenju veseli Bosanac i to ću uvek da budem. Tako sam izjavio i kada su me treći put slomili na Markalama i rekao policiji u zapisnik. Za sve što pričam, imam i argumente."

