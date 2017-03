U SLUŽBI VLASTI: Ovo su naši glumci koji su se oprobali u ulozi političara!

Umetnici su česti akteri političkih dešavanja u Srbiji, a od uvođenja višestranačja 1990. godine nije bilo izbora na kojima na listama, na mitinzima ili u Skupštini nije bilo popularnih pevača i glumaca, ali samo nekolicina od njih sela je u "vruće fotelje".

Među njima su Branislav Lečić, Voja Brajović, Rastko Janković i Bata Živojinović koji je bio kandidat za predsednika.

Legendarni Valter bio i kandidat 2002. godine, a u vladama demokratske orijentacije mesto ministra kulture bilo je rezervisano za glumce - Branislava Lečića, Voju Brajovića, a takođe i za čoveka iz sveta pozorišta Nebojšu Bradića.

Lečić se već godinama pored glume bavi politikom i uključen je aktivno u nju. Vodio je "Plišanu revoluciju" (protest kod Terazijske česme), a nakon pobede demokratskih partija i petooktobarskih promena, bio je ministar za kulturu u prvoj demokratskoj vladi Srbije, koju je predvodio Zoran Đindić. Nakon izdvajanja Čedomira Jovanovića iz Demokratske stranke, postaje jedan od osnivača Liberalno-demokratske partije, a zatim i član predsedništva stranke. Jedan je od osnivača pokreta Moja Srbija, koji se priključio Demohrišćanskoj stranci Srbije. Lečić je krajem februara 2011. izabran za predsednika DHSS.

- Generacije koje dolaze biće izazvane ovim što sam ja uradio, to što sam kao umetnik prihvatio da budem i političar. Sutra će možda baš taj gest biti inspiracija kreativnim ljudima, ne samo iz umetnosti, da shvate da je politika kreativno mesto, da je bavljenje politikom važno mesto gde se može projektovati budućnost. Ovaj moj potez govori da umetnik, i to uspešan, može da izađe iz svoje strasti, zadovoljstva poslom, i da se pozabavi uređenjem ambijenta za dobro našeg nacionalnog opstanka i identiteta - govorio je Lečić kada je došao na mesto ministra.

Vojislav Brajović je bio ministar za kulturu u Vladi Republike Srbije 2007-2008, bio je i savetnik predsednika Borisa Tadića, a nekada i delegat Skupštine Srbije 1988-1990.

- Nisam se bavio politikom, samo sam pokušavao da napravim neko dobro u oblasti kulture. Možda je to bilo utopijski i neuspešno, ali jedino mi je to bilo u glavi. Sada kada je sve to prošlo, s ponosom mogu da kažem kako smo dobro mislili, a neke stvari i uradili - rekao je jednom prilikom Voja Brajović.

Reditelj Nebojša Bradić stupa na dužnost ministra kulture i informisanja 7. jula 2008. godine, ispred liste G17 plus, nakon izbora Vlade Srbije u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sa te funkcije je rezrešen početkom marta 2011. godine.

Glumac Rastko Janković je 7. marta 2013. godine postavljen za pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u sektoru za kulturu.

Da li je glumcima mesto u politici ili ne, česta je dilema na koje mnogi imaju različite odgovore, a neki od njih poput Nikole Đurička kažu:

- Mene uvredi kad kažu: Šta imaju glumci da se mešaju u politiku. Pa nisam ja starleta sine moj, ja sam čitao Šekspira, čitao sam Dostojevskoj, imam neki stav o životu. Imam puno pravo kao građanin da iznesem svoje mišljenje, a to što sam glumac je prednost jer mediji pažljivije slušaju - rekao je on gostujući u emisiji "Tri tačke".

