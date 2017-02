URNEBESNA TEMA AMERIČKE SERIJE: Srbi i šljivovica spas od zombija

Srbi su, izgleda, ponovo hit u Holivudu - bar ako je sudeći prema horor komediji „Santa Clarita Diet“ sa Dru Barimor i Timotijem Olifantom u glavnim ulogama.



Ovog puta naši zemljaci nisu, kako smo to navikli, glavni negativci, već su srpska knjiga, šljivovica i povraćka čistokrvnog Srbina jedini spas od zombija.



Željna mesa



U novoj Netfliksovoj seriji glavna junakinja Šila Hamond (koju glumi Barimorova) zarazi se nepoznatim virusom koji je pretvori u zombija željnog ljudskog mesa. Da bi joj pomogao, njen suprug Džoel (Olifant), osim što joj neuspešno asistira u ubijanju ljudi i kasapljenju mrtvih, pokušava da otkrije poreklo virusa i vrati joj ljudskost. Međutim, jedini trag koji ima je srpska knjiga iz 16. veka, pa se on baca u potragu za Srbinom koji bi mogao da mu objasni šta se dešava. Kada na vratima škole svoje ćerke vidi srpsku zastavu, otkriva da je direktor Novak poreklom Srbin, a onda upoznaje i njegovu baku (zovu je „The Baka“), koja mu prevodi tekst iz knjige. „Čovek jede čoveka da preživi“, piše u knjizi, kao i „Bez leka čovek ne umreti“ i „Ako popiješ ovo, bićeš spasen“.



Nakon toga pojavljuje se i naučnica koja objašnjava da je ovaj virus harao Evropom, ali da su jedino Srbi razvili imunitet, i to nakon što se zarazilo celo selo. Kako kaže, da bi napravila lek za zaražene virusom, potrebna joj je povraćka čistokrvnog Srbina. Zbog toga se Šila i Džoel odlučuju da kupe šljivovicu i napiju Baku.



Podeljena mišljenja



Dok pojedine filmadžije smatraju da je dobro što se Srbija pojavljuje u popularnoj seriji, da je to reklama i da bismo mogli da iskoristimo ovakve projekte kao što su Rumuni iskoristili roman „Drakula“ Brema Stokera da privuku turiste, ima i onih koji smatraju da je ovo skandalozno.



Lepo je što se pominjemo



Mladi reditelj horor filmova Miomir Milošević smatra da je američka serija odlična za promociju srpskog turizma.

- Nisam pratio seriju, ali zvuči komično, zombi virus iz Požege. Lepo je što se naša zemlja pominje u jednoj seriji. Možda nekom padne na pamet da pogleda na netu gde se nalazi.

Ðorđe Kadijević

ZA SVET SMO MONSTRUMI



U svetu i dalje misle da su Srbi sotone, prave od nas teroriste i monstrume. Samo američki mediokriteti mogu da smisle takav siže. Srbi služe za podsmeh. Prvo su se zgražavali nad nama, a sada počinju da se smeju. Ružno i neukusno. Oni se ne bi usudili da urade nešto slično Nemačkoj, čak ni Hrvatskoj, koja je pod zaštitom EU. Tamo bi mogli da nađu bolje primere.

Autor: Foto: Shutterstock,Foto: Damir Dervišagić