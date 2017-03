USRED PORNO SKANDALA: Glumčeve nage fotke preplavile internet!

Hrvatski glumac i zvezda serija "Ljubav u zaleđu" i "Larin izbor" Filip Juričić u centru je porno-skandala.

Naime, na internetu su se našle fotke na kojima je potpuno nag. Fotke su objavljene na lažnom Instagram nalogu zvezde hrvatskih sapunica, da bi kasnije bilo ugašen.

Povodom ovog skandala oglasio se i sam Jurešić, koji je dao izjave za hrvatske medije.

"Sad sam čak bio u policiji, to je veliki problem. Naravno da to nije moja fotografija, ja tako ne izgledam jer sam i deblji od gospodina koji je na fotografiji na montaži: S druge strane, sada pokušavam da rešim i problem da se neko s Instagrama predstavlja kao ja i komunicira i s medijima. I nije mi jasno da mediji to i prenose bez da provere sa mnom jer taj Instagram uopšte nije moj. Nemam profil na Instagramu, ali mediji prenose nekakave poruke koje sam ja poslao, šta sam ja izjavio, a to nema veze sa mnom", rekao je Filip.

(RTL)

