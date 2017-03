VEČE ZA PAMĆENJE U KRCATOJ ARENI: 2cellos podigli publiku na noge, svi su pevali MESEČINU i U2!

Spektakularni tandem "2Cellos" napravio je veče za pamćenje u krcatoj Kombank Areni.

Hrvatski čelisti Luka Šulić i Stjepan Hauser započeli su numerom "Tules" iz "Chariots of fire".

"Dobro veče Beograde. Stvarno ste gospoda kako ste nas divno dočekali. Večeras je posebno veče za nas i zato ćemo premijerno izvesti naš novi album. Posebna mi je čast što sviramo sa Zagrebackom filharmonijom", pozdravili su momci publiku koja je uzvrtila ogromnim aplauzom.

Time je počeo prvi deo koncerta u kome su se nizale numere iz filmova Kum, Hrabro srce, koje su raznežile sve prisutne. Najviše emocija i aplauza svakako su izazvale "My heart will go on" i naravno "Game of thrones Medley" kojom je i završen prvi deo.

"Koliko intimnih i divnih emocija. Ovaj prvi deo je nežan, za dame. Posle ćemo brže, nemojte zaspati", našalio se u svom maniru Stjepan.

Nakon kratke pauze usledilo je kako se činilo ono što je publika sve vreme čekala, Majkl Džekson i "Smooth criminal", a odmah zatim i "Thunderstruck" grupe AC/DC koja je Arenu zapalila. Svi su tapšali u ritmu tako da je cela sala odzvanjala.

Publika je vrištala i skakala, a Arena se tresla u hard rok ritmu AC/DC. Kasnije su usledili i vatreni efekti što je atmosferu bukvalno dovelo do ključanja. Priključio im se i Dušan, bubnjar koji je svemu dao još snažniji efekat. Stjepan se valjao po bini i svirao čelo poput električne gitare.

Uz "Schook me all night long" cela Arena je bila na nogama. Svi su pritrčali bini i đuskali do kraja. Od koncerta klasične muzike nastao je pravi rok haos. Publika je pevala u glas "Satisfaction" grupe Roling Stouns i tako se nastavilo uz ostale hitove Ajron Mejdena, pa čak i Avicii i Rijane.

Bis je počeo na sveopšte oduševljenje uz Mesečinu, zatim U2 "With or without you" i poslednja kompozicija bio je Bah "Air on G string" i pesma Stinga "Fields of gold". Beograđani će ovo veče sigurno dugo pamtiti.

Mona Cukić