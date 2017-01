(VIDEO) ESPRESO TVITER: Zvoganj MUVAO ribe i slao im poljupce, a tviteraši ga ŽESTOKO ISPROZIVALI!

Jedan Tviteraš poručio je ovom prilikom mladom umetniku da kada čuje njegovo ime dobije dijareju, pa se Danilo malo uplašio i nije hteo da mu odbrusi, jer je po slici video da je tviteraš jači od njega.

Zvoganj se očekivano malo i muvao sa jednom tviterašicom koja je otkrila da on ima najlepši zagrljaj od svih osoba sa kojima se grlila, na šta joj je on odgovorio da je to verovatno istina jer je mnogo vežbao, ali i da je isto tako siguran i da se ona lepo grli.

Muvanje se nastavilo pa su pali i komplimenti da ima jako sladak glas, da je savršen, a on se zacrveneo i postiđeno zahvaljivao. Na kraju su tviteraši krenuli da ga napadaju da je dosadan, da je pokrao fazon nekih likova za koje on nikad nije čuo, da je ošišan na budalu, da je glup, a on nije imao gde, pa se malo i složio sa njima.

Foto: Petar Lazović

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Petar Lazović/Espreso