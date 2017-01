(VIDEO, FOTO) HAOS U RESTORANU: Poznatog glumca pretukli nasilnici!

Naime, do njihovog stola došao je muškarac, koji se žalio da su glumac i njegovi prijatelji mnogo glasni, a onda je došlo do žestoke prepirke.



"Ne želiš da imaš posla sa mnom", rekao je muškarac, a glumčev prijatelj počeo je da ga psuje. Nakon toga je došlo do gurkanja i komešanja a u sukob su se uključili i drugi ljudi koji su se našli u restoranu, a koji su stali na Foksovu stranu.

Oni su nastavili da se prepiru, a u jednom trenutku je nekoliko njih palo na sto. Napadač i njegov prijatelj na kraju izbačeni iz restorana. Nakon okršaja, Džejmi se obratio svojim obožavaocima na društvenoj mreži Instagram i uverio ih da su njegovi prijatelji i on dobro nakon incedenta.

