(VIDEO, FOTO) LETELA JE IZNAD BINE I IZVODILA AKROBACIJE: Gagin nastup na Superboulu oduševio SVET

Tokom 13-minutnog nastupa uspela je da oduševi sve i još jednom pomeri granice. Pevačica je nastup otvorila pesmom "God Bless America", a nakon nje je otpevala "This Land Is Your Land".





Gaga se na sceni pojavila u seksi izdanja. Na sebi je imala plavi šljokičavi triko koji potpisuje poznati italijanski brend.

Pre nego što je otpevala poslednju pesmu "Bad romance", Gaga se presvukla u belo odelo za nastup kako bi vernije dočarala kadrove iz spota za pomenutu pesmu.

Gaga je na pozornicu "sletela" s krova, a akrobacije na nastavila i tokom nastupa okružena gomilom plesača i specijalnih efekata. Njen nastup je gledalo više od 100 miliona ljudi.

