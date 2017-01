(VIDEO) LA LA LEND NAJUBEDLJIVIJI! Ovo su svi filmovi nominovani za Oskara

Spisak nominovanih filmova objavili su Oskarovci Dženifer Hadson, Bri Larson, Emanuel Lubeski, Džejson Rajtman i Ken Vatanabe, i predsednica Akademije za umetnost i film Čeril Bun Ajzaks.

Ovo su nominovani:

Najbolji film:

La La Lend, Moonlight, Manchester by the Sea, Dolazak, Lion, Greben spasa, Hidden Figures, Fences i Hell or High Water.

Najbolja glavna muška uloga:

Kejsi Aflek (Manchester by the Sea), Denzel Vošington (Fences), Rajan Gosling (La La Lend), Vigo Mortensen (Captain Fantastic) i Endjru Garfild (Hacksaw Ridge).

Najbolja glavna ženska uloga:

Ema Stoun (La La Land), Natali Portman (Jackie), Ejmi Adams (Dolazak), Meril Strip (Florence Foster Jenkins) i Izabel Iper (Ona).

Najbolja režija:

Dejmijen Šazel (La La Land), Kenet Lonergan (Manchester by the Sea), Beri Dženkins (Moonlight), Deni Vilnev (Arrival) i Mel Gibson (Hacksaw Ridge).

Najbolja sporedna muška uloga:

Maheršala Ali (Moonlight), Džef Bridžis (Hell or High Water), Lukas Hedžes (Manchester by the Sea), Dev Patel (Lion) i Majkl Šenon (Nocturnal Animals).

Najbolja sporedna ženska uloga:

Vajola Dejvis (Fences), Naomi Haris (Moonlight), Nikol Kidman (Lion), Oktavije Spenser (Hidden Figures) i Mišel Vilijams (Manchester by the Sea).

Najbolja fotografija:

Arrival, Hacksaw Ridge, Fences, Hidden Figures, Hell or High Water, La La Land, Lion, Manchester by the Sea i Moonlight.

Najbolji film van engleskog govornog područja:

Tanna (Australija), Land of Mine (Danska), Toni Erdmann (Nemačka), The Salesman (Iran) i A man called Ove (Švedska).

Najbolja originalna pesma:

Audition (The Fools Who Dream) iz filma "La La Land", Can't Stop The Feeling iz "Trolls", City of Stars, takođe iz filma "La La Land", The Empty Chair iz "Jim: The James Foley Story" i How Far I'll Go iz crtanog filma "Moana".

Najbolji originalni scenario:

Hell or High Water, La La Land, The Lobster, Manchester by the Sea i 20th Century Woman.

Najbolji adaptirani scenario:

Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion i Moonlight.

Najbolji vizuelni efekti:

Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Strings i Rogue One: A Star Wars Story.

Najbolji animirani crtani film:

Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini, The Red Turtle i Zootopia.

Najbolji kratki animirani crtani film:

Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, Pearl i Piper.

Najbolji dokumentarni film:

Fire at Sea, I Am Not Your Negro, Life, Animated, O.J.: Made in America i 13th.

Najbolji kratki dokumentarni film:

Extremis, 4.1 Miles, Joe's Violin, Watani: My Homeland i The White Helmets.

Najbolja montaža:

Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La La Land i Moonlight.

Najbolja kinematografija:

Arrival, La La Land, Lion, Moonlight i Silence.

Najbolji kostim:

Allied, Fantastic Beast and Where to Find Them, Florence Foster Jenkins, Jackie i La La Land.

Domaćin ovogodišnje dodele biće komičar Džimi Kimel. Dodela 89. Oskara biće održana 26. februara u Dolbi teatru u Los Anđelesu.

