(VIDEO) NAJZAD! Posle skoro tri decenije pauze, Tvin Piks se vraća na male ekrane!

Nova sezona, koja stiže na male ekrane posle 26 pauze, imaće 18 epizoda. Linč je ceo ciklus snimio kao film, pa je tek kasnije "seckao" materijal na epizode. Nakon istovremenog puštanja u etar prve četiri epizode, serija će nastaviti da se emituje jednom nedeljno, jer Linč veruje u "nedeljnu televiziju", rekao je Dejvid Nevins, predsednik TV kuće na kojoj će serija biti premijerno prikazana, dodavši da će novi "Tvin Piks" biti prikazan istovremeno širom sveta.

Dirketor "Šoutajma" je priznao da je već odgledao celu sezonu, na privatoj projekciji koju je Linč upriličio, služeći goste krofnama pre svake nove epizode. Nevins je ovo novo izdanje "Tvin Piksa" nazvao "čistom heroinskom verzijom Dejvida Linča" koja, poput originala, zahteva "pomno praćenje".

U novom "Tvin Piksu" pojaviće se većina starih likova. Kajl Meklahlan vraća se kao specijalni agent FBI Dejl Kuper. Nevins je celu priču nazvao "odisejom Dejla Kupera u Tvin Pisu". Iako nije odbacio mogućnost i druge nove sezone na "Šoutajmu", Nevins je istakao da predstojećih 18 epizoda predstavlja zaokruženu celinu.

Na promociji serije nakon Nivensa medijima su se obratili i Dejvid Linč i neki glumci. Niko od njih nije otkrio nijedan detalj novog zapleta. Linč je govorio o tome kako je odlučio da se sa Markom Fosterom ponovo vrati ovoj misteioznoj varošici iako je druga sezona serije bila prekinuta pre vremena na ABC, pa je publika imala utisak da je priča o tome ko je ubio Loru Palmer ostala pomalo nedorečena.

On this day, we have ANOTHER present. Grab a slice of pie and head over to Facebook: https://t.co/KqX1iMTPyT #TwinPeaks #TCA17 pic.twitter.com/gFytdWtDOT