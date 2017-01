(VIDEO) NAOMI KEMBEL PREŽIVELA DRAMU: Lopovi u Parizu umalo nisu UBILI MANEKENKU!

Naomi je ispričala u emisiji voditeljke Vendi Vilijams kako je 2012. avionom iz Švajcarske stigla u Pariz na sastanak sa prijateljem i dizajnerom Azedineom Alaiaom, a po izlasku sa aerodroma čekao ju je automobil, ali u njemu nije bio njen vozač. Kembelovoj je to bilo sumnjivo, ali nije reagovala. U jednom trenutku, presrela su ih druga kola iz kojih su istrčali maskirani muškarci.

"Otvorili su vrata mog automobila, zapretili mi pištoljem i rekli da će me ubiti" rekla je Naomi. Posle napada, Naomi je dobila ozbiljne povrede, a nekoliko dana provela u invalidskim kolicima. Nije objasnila kakve je povrede dobila, a nije ni otkrila šta su joj pljačkaši ukrali.

Naomi se saoseća sa Kim Kardašijan i rekla je kako je bila veoma tužna kada je čula šta se desilo.

"Baš mi je žao zbog toga što joj se dogodilo i ljute me priče da je Kim izmislila napad. To se već dogodilo meni, ali i još nekim poznatim osobama, koje sada ne bih imenovala. To je organizirana grupa koja napada zvezde i to traje već nekoliko godina", ispričala je slavna manekenka.

Autor: Foto: Profimedia