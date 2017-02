(VIDEO) POKAZALA PRAVO LICE: Anđelina Džoli najavila film, ali svi pričaju samo o NJENOM IZGLEDU!

Tokom snimanja svog novog rediteljskog ostvarenja "First They Killed My Father", nastao je video u kom oni koji rade na filmu pričaju o svom poslu, ali je Anđelinin izgled bacio u zasenak ostatak ekipe.

Anđelina izgleda bledo, umorno i mršavo, i ima veoma izražene podočnjake. Međutim, ovo nije nikkava novost, s obzirom na to da glumica već godinama unazad izgleda mršavo i ispijeno.

Uverili smo se da nema 34 kilograma.

Pogledajte u snimku kako glumica izgleda sada:

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Printscreen,Foto: Profimedia