(VIDEO) PRELEPA PEVAČICA OTKRILA: Apstinencija pre braka je jedan od najtežih izazova u životu

Sijara je u braku sa igračem američkog fudbala Raselom Vilsonom, a pre nego što su izgovorili sudbonosno "da" doneli su odluku – da apstiniraju do braka. Oni sada očekuju prvo dete.



"Zaista verujem da kada se usredsredite na prijateljstvo dobijete priliku da izgradite čvrstu osnovu za vezu i onda znate da ste pre svega dobri prijatelji i da delite iste vrednosti i pogled na svet. Samo saznanje da ćete uvek biti prijatelji i da uvek možete da se vratite na to je zaista bitno i moćno“, objasnila je pevačica.

Na pitanje kako su došli do takve odluke, pevačica je rekla da su razgovarali o intimnom delu života."Moram da odam priznanje svom suprugu što delimo iste stavove. Neverovatno je kako je uspelo“, rekla je Sijara.Naravno, to nije bila laka odluka ni za jedno od njih dvoje, ali Sijara dodaje da je mnogo naučila za sve to vreme i da želi svojim fanovima da pošalje poruku."Eto kako se to radi. Mi žene razmišljamo srcem i glavom. Kada upoznamo nekog muškarca možemo da primetimo kakav je i da li će se ta veza pretvoriti u nešto posebno. Muškarci nas gledaju iz drugačije perspektive – to je ono što sam naučila kao žena“, ispričala je.

Kako se izboriti s tim da muškarac ne gleda samo vašu spoljašnjost? Pevačica ističe da je važno raditi na svojoj unutrašnjosti, a ne obrnuto."Bitno je prijateljstvo, bitni su standardi.“

