(VIDEO) PRESMEŠNO: Dok svi aplaudiraju, njihova reakcija na govor Meril Strip oduševljava internet!

Govor Meril Strip na dodeli Zlatnih globus toliko je dobio na popularnosti da je vrlo brzo iznudio i odgovor novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa, protiv koga je pomenuti govor i bio upućen. Ipak, izgleda da nije uspela baš sve prisutne da iznenadi, oduševi ili natera na bilo kakvu reakciju.

Mel Gibson i Vins Von su je toliko zbunjeno gledali da je nemoguće prosuditi da li je jednostavno nisu slušali ili nisu mogli da veruju u ono što čuju. Za razliku od njihovih kolega koji bili dirnuti ili su bar poljupcima i aplauzom dali sve od sebe da budu primećeni, njih dvojica nisu ni znali da će se naći u kadru.

Nije prošlo dugo, a društvene mreže su preplavile šale na račun njihove reakcije:

@AndrewAutio When We Were Soldiers becomes you mood. #GoldenGlobes pic.twitter.com/NUmhBIjspc

And the #GoldenGlobes winner for Best Performance at an Award Show goes to...Vince Vaughn and Mel Gibson. pic.twitter.com/K8t1xVbMNO