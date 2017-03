(VIDEO) PRONAŠLI JE MRTVU U DOMU: Umrla pevačica slavne grupe

Sledževu je pronašao prijatelj, a uzrok smrti još nije objavljen.

Džoni je iza sebe ostavila sina, a poslednji nastup sa bendom je imala u oktobru. Vest o njenoj smrti objavljena je na društvenim mrežama, nedelju dana pre nego što je trebalo da nastupi u Los Anđelesu.

"Tužni smo što vas obaveštavamo da je naša draga sestra, majka, tetka, sestričina i rođaka, Džoni preminula juče", navodi se u izjavi.

Osim pesme "We Are Family" nominovane za Gremi nagradu, hit koji je prodat u više od milion primeraka kada je objavljen 1978. godine, grupa je poznata i po pesmama "He's the Greatest Dancer", "Lost in Music" i po obradi klasika "My Guy".

Sestre su "We Are Family" izvele i za papu Franju 2015.

Sestre "The Sledge" su došle iz porodice izvođača - majka im je bila glumica, otac zvezda sa Brodveja, a baka operska pevačica. Nastupale su zajedno od detinjstva, a 2015. su u intervjuu izjavile: "Ne sećam se kada nismo pevale".

Ipak, njih četiri nisu opstale zajedno tokom karijere. Bend je postao trio nakon što ih je Keti napustila 1989. godine.

http://chats.viber.com/kurir