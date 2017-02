(VIDEO) STIVI NIJE SLEP?! Legendarni pevač odlučio da otkrije svoju najveću dugo čuvanu tajnu

Naime, pevač nije rođen slep, vid je izgubio malo nakon rođenja jer je bio nedonošće. Iako se verovalo da će mu se vid vratiti vremenom, to se nije desilo. Ipak, postoji gomila dokaza koji ukazuju na to da pevač nije izgubio vid, kao na primer činjenica da stalno posećuje košarkaške utakmice. Postoji i video-snimak na kojem Stivi posmatra mikrofon koji pada.

Kada je nedavno upitan za sajt "TMZ" da li bi se pojavio u rijaliti šou programu, pevač je izjavio kako to nije za njega ali bi mu donelo dobru zaradu.

“Mogao bih da kupim nekoliko aviona, možda čak i da ih vozim”, rekao je pevač koji je već leteo avionom i to dva puta, a jedan je uspeo i da spusti, koliko god to neverovatno zvučalo ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da je slep. Kada ga je novinar upitao da li to znači da je njegov vid neoštećen, Stivi je rekao: “Ove godine, otkriću vam istinu” i uspeo je da zbuni čitav svet.

Pevač se stalno šali na račun toga što je slep, prošle godine je na dodeli Gremi nagrada izjavo kako je on jedini sposoban da pročita ime pobednika sa koverte. Ostaje nam da sačekamo da vidimo koju će nam veliku tajnu Vonder otkriti ove godine.

(TMZ/B92)

Autor: Foto: Youtube Printscreen