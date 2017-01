Vojkan Borisavljević: Slobi smo svirali klasiku u ponoć! Nismo mogli da odbijemo 4.000 maraka!

Viski u društvu bivšeg predsednika Slobodana Miloševića nije pio samo Emir Kusturica već i dirigent Vojkan Borisavljević, a jednom prilikom je za njegovom sina Marka morao da održi ponoćni koncert.



Voleli Mocarta, Šopena, Lista... Slobodan Milošević i Mirjana Marković

Veliki orkestar i hor za porodicu Milošević tačno u ponoć izveo je numeru „Ameno“ grupe Enigma za honorar od 4.000 maraka.

- Nisam mogao da odbijem takvu ponudu jer sam ceo život slobodan umetnik. Poziv sam dobio od jednog čoveka iz Jugoslovenske levice. Napravili smo poseban orkestar. Platio je 4.000 maraka.

Posle žurke otišli smo u podrum diskoteke „Madona“, došao je Sloba, pili smo viski i šalili se - prisetio se za Kurir Borisavljević i dodao:

- O njemu kao državniku mislio sam sve najgore. Privatno je bio čovek veoma duhovit, potpuno druga osoba od one s televizije. Lepše mi je bilo kod Josipa Broza nego kod Slobe. Obojica su dobro plaćali. Nikad nismo svirali besplatno.

Darinka Matić Marović

Sve plaćao... Marko Milošević

Milošević je, otkriva čuveni dirigent, dolazio u Pozorište na Terazijama krajem osamdesetih, kad je upravnik bio Vasilije Marković, njegov kolega sa studija.- Voleo je pozorište, za razliku od današnjih političara. Tamo danas viđam jedino Zoranu Mihajlović - iskren je Borisavljević.On je otkrio da on nije jedini koji je svirao za tadašnjeg predsednika.- U Slobino vreme često su održavane državne priredbe s horom „Binički“, uglavnom smo dirigovali Angel Šurev, Dara Matić Marović i ja. I kad su skinuli Slobu, Dara se uspaniči: „Jao, sve će da nas pohapse“, a pokojni Šurev je teši: „Daro, ali mi smo jedini smeli Slobi da okrenemo leđa“ - kroz osmeh kaže Vojkan.Devedesete nisu ostale u lepoj uspomeni Darinki Matić Marović.- Ne pamtim to vreme po lepom i hoću da ga izbrišem iz sećanja. Nastupao je deo ansambla čiji sam ja bila dirigent, a više se i ne sećam koliko puta smo pevali za Miloševića. Nije to bila naša želja niti smo to radili da bi se mi njima udvarali... Vrlo često smo nastupali i besplatno - kratko je rekla legendarna Darinka Matić Marović.

