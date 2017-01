VOLI 25 GODINA MLAĐEG: Majka sestara Kardašijan udaje se za Biberovog menadžera!

Kris će na proleće ponovo stati na ludi kamen, i to s Korijem Gemblom, menadžerom Džastina Bibera. Iako je predvodnica klana Kardašijan mnogo starija od svog izabranika, njih dvoje za to ne mare, već uživaju u ljubavi. Ipak, da je majka popularne Kim Kardašijan uvek na oprezu, govori to da je spremila predbračni ugovor, koji njen budući suprug treba da potpiše.

- Njih dvoje su veoma uzbuđeni zbog svadbe. U vezi su dve godine i uživaju u svojoj ljubavi - rekao je njihov prijatelj.



http://chats.viber.com/kurir

I Koriju ide u prilog potpisivanje predbračnog ugovora jer će time i on zaštititi svoje bogatstvo, koje je procenjeno na deset miliona dolara.- Sigurni su u svoju ljubav i ne plaši ih odluka da se venčaju - na proleće - zaključio je prijatelj poznatog para.

Autor: Reuters,AP