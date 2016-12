ZBOGOM KERI, NEKA SILA BUDE S TOBOM! Fanovi se oprostili od glumice srceparajućim ilustracijama

Uvek treba ceniti one koji ljude koji umeju tugu da pretoče u nešto kreativno. Mi smo izdvojili nekoliko najboljih:

1. Keri i Geri

2. I u raju ima fanova "Ratova zvezda"

Gone to a galaxy far far away, far far too soon!#RIPCarrieFisher 1956-2016#CarrieFisher #RIPCarrie #ripPrincess @theheraldsun pic.twitter.com/4x5srecH4e