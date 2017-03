ZBOGOM OCU ROKENROLA: Svet se oprašta od legendarnog Čaka Berija

Beri je pronaen bez svesti u svom domu u američkoj saveznoj državi Misuri, a smrt je proglašena u 13.26 po lokalnom vremenu. Pevač Rolingstonsa Mik Džeger napisao je na Tviteru da je Čak Beri bio neverovatan umetnik i da njegova muzika ostaje uklesana u srcima njegovih obožavalaca.

"Veoma sam tužan zbog smrti Čaka Berija. Želim da mu se zahvalim na inspirativnoj muzici koju nam je podario. Zapalio je naše tinejdžerske godine i oživeo snove da postanemo muzičari i izvođači", napisao je Džeger.

Džegerov kolega iz sastava Rolingston Kit Ričards takođe je izrazio duboko žaljenje zbog odlaska jedne od najvećih legendi rokenrola.

"Jedno od mojih najvećih svetala se ugasilo", napisao je Ričard.

Brus Springstin napisao je na Tviteru da je Beri bio najbolji stručnjak, gitarista i jedan od najvećih predstavnika rokenrola. Jedan od osnivača benda "Bič bojsi" Brajan Vison izrazio je žaljenje zbog odlaska Čaka Berija, navodeći da je on bio velika inspiracija i da će nastaviti da živi kroz svoju muziku.

Hitovi poput "Johnny B. Goode" i "Maybellene" nisu obeležili samo karijeru Čaka Berija, već i čitavu istoriju rokenrola. Legendarni rok gitarista, poznat po pesmama o automobilima i ženama, bio je jedan od pionira rokenrol muzike, nove priče koju je trebalo ispričati mladima. Bio je tekstopisac koji je razumeo šta tinejdžeri žele. Uveo je ritam i bluz u glavne elemente rokendrola. Takođe je imao veliki uticaj na kasniju rok scenu. Njegova karijera trajala je sedam decenija.

Godine 1984. dobio je nagradu Gremi za životno delo i jedan je od prvih članova Rokenrol kuće slavnih. Proslavio se pesmama kao što su "Roll Over Beethoven"," Rock and Roll Music", "School Day", "Maybellene" i drugim. Čarls Edvard Anderson Beri rođen je u Sent Luisu, i jedan je od prvih muzičara koji je ušao u Rokenrol kuću slavnih, na njenom otvaranju 1986.

Nemerljivo je uticao i na Holivud...

(Beta)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia