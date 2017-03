ŽIVOT JOJ PROMENILA 3 UDARCA U GLAVU: Najpoznatiju SEKS scenu bivše Juge Štefica je snimila BOLESNA!

Šteficu je glumila Vitomira Lončar.Vitomiri život nije bio bajka. Ona boluje od epilepsije koja joj je promenila i profesionalni put.

Epilepsija ju je pratila od kada je bila tinejdžerka, iako toga u to vreme nije bila svesna. Do razvoja njene bolesti dovele su brojne traume glave.

- Između 13. i 15. godine dogodilo mi se nekoliko nesrećnih slučajeva prilikom kojih sam dobila udarce u glavu. Na skijanju sam se u velikoj brzini zaletela u kuću, slomila ruke i dobila potres mozga. Za vreme predstave "Na vetru svirala" u PIK-u palo mi je na glavu gvozdeno koplje i ponovno sam dobila potres mozga. U to sam vreme u gimnaziji igrala i košarku (još se nije znalo da ću ostati niža od 160 cm!) i na Evropskom prvenstvu, gde sam igrala u ekipi IV gimnazije, za vreme utakmice dobila sam snažan udarac u glavu i - ponovno završila u bolnici. Tada su počele teške glavobolje, pretrage i lečenje, početak uzimanja terapije. Roditeji mi nisu rekli kakve lekove uzimam i koja mi je dijagnoza. Tek kad sam odrasla sam iz dokumentacije zaključila da su to bili antiepileptici. U mojoj porodici se o tome naprosto - nije razgovaralo - rekla je za ordinacija.hr Lončareva.

Zbog bolesti je prestala i da glumi.

- Bila sam pod kontrolom sve do svoje tridesete godine, kad mi je pao luster na glavu. Ponovno sam se zakrpila do 2003. ali tada se dogodio rez i više nisam mogla podneti promene svetla, rasvetu u pozirištu. Tada sam imala dva napada na pozornici i shvatila sam da moram krenuti negde drugde. Bilo je to teško razdoblje, imala sam 44 godine i komisija me je penzionisala, a ja nisam bila spremna da postanem penzionerka. Dve godine sam se tražila, borila sam se s depresijom i samom sobom. Godinu dana sam se pripremala, da bih mogla pripremiti svoj mozak za učenje. Upisala sam doktorat i doktorirala prva u generaciji u Zagrebu. Ja sam prvi Bolonjac na našem odseku koji je doktorirao - rekla je za dnevnik.hr.

Zanimljivo je da nekadašnja glumica u svojim intervjuima koje je davala za hrvatske medije nije govorila o ulozi koja ju je proslavila i legendarnim kadrovima sa Batom Živojinovićem. Rekla je samo da su scenu u kojoj joj Bata govori "Sad ću da te karam", snimali dva dana, da su se posle toga sretali, ali da se ni tada, ni posle toga nisu družili ili sedeli negde zajedno.

