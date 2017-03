Zvezda Exita Alan Walker ušao u “klub milijardera"!

Time se mladi producent sa jednim od najvećih hitova iz prošle godine našao u društvu Top 50 najslušanijih izvođača svih vremena po najrelevantnijem muzičkom merilu danas, sajtu YouTube. Alan Walker, koji će na glavnoj bini Exita nastupiti 6. jula uživo u pratnji svog benda, stao je rame uz rame sa drugim svetskim zvezdama čije su pesme su prebacile vrtoglavih milijardu pregleda, kao što su Adele, Rihanna, David Guetta, Wiz Khalifa, Ellie Goulding, Eminem, Taylor Swift, Justin Bieber i drugi!



Walker je odmah podelio radosnu vest sa obožavateljima i zahvalio im se za podršku i ljubav, naglasivši da ga upravo oni motivišu da nastavi dalje:



Iako ima samo 19 godina, Voker je postigao uspeh o kojem mnogi muzičari i dalje sanjaju. Njegovi hitovi, koji pored „Faded“ uključuju „Alone“ i „Sing Me to Sleep“, pokorili su svetske liste, a ugledna muzička imena, među kojima je i pop senzacija Sija, utrkuju se da sarađuju sa njim. Za ovu godinu Alan je najavio novu muziku, ali i svetsku turneju, u okviru koje stiže i u Srbiju! Trio koji predvodi nastupiće u četvrtak, 6. jula na glavnoj bini EXIT festivala!Ovogodišnji EXIT festival održaće se od 6. do 9. jula, uz specijalni nastup sastava The Killers na Get EXITed događaju 5. jula. Osim čuvenog festivala na Tvrđavi, u okviru jedinstvenog EXIT Leta Ljubavi, biće organizovana još tri muzička festivala u regionu. Prvi u nizu je Sea Star, koji će se 26. i 27. maja održati u gradu Umagu, sledeći je Revolution festival u Temišvaru, od 1. do 3. juna, a odmah nakon EXIT festivala, sledi četvrto izdanje Sea Dance festivala od 13. do 15. jula. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Promo