POPUSTI JOŠ UVEK TRAJU U AGENCIJI TRAVELLAND

- Mnogi će pomisliti da su popusti za rane rezervacije završeni na Sajmu turizma, ali to nije baš tako – rekao nam je Milan Jovanić iz agencije „Travellnd“. U agenciji „Travelland“ još uvek nudimo odlične ponude i popuste. Bez obzira da li odaberete letovanje u Grčkoj, Italiji ili možda neko putovanje po gradovima Evrope, popusti još uvek traju.

Turistička agencija „Travelland“ ima odličnu ponudu za hotelski smeštaj, pa se u ovoj agenciji posebno preporučuju ponude za luksuzne hotele, koji nikada nisu bili pristupačniji. Izdvaja se ponuda za hotel Porto Carras Sithonia 5* sa odličnom specijalnom akcijom i 45% popusta. Ne treba zaboraviti i dva potpuno nova hotela, kao što su Thassos Grand Resort 5* sa 37% popusta i Miraggio Thermal Spa 5* sa 35% popusta, za koje turistička agencija „Travelland“ takođe odobrava specijalne ponude. Oba hotela su otvorena prošle godine.

U agenciji „Travelland“ možete kombinovati odabrani hotel sa čarter letovima do Soluna i transferom od aerodroma do hotela. Transferi se organizuju do hotela na Kasandri, Sitoniji ili Olimpskoj regiji, pa svako može odabrati hotel po svojoj meri.

Od ostalih aranžmana sa avio-prevozom, turistička agencija „Travelland“ preporučuje Krf i Siciliju. Na Krfu se izdvajaju hoteli: Victoria Hill 3*, Eliana 2* i Eleni Studios, za koje agencija „Travelland“ trenutno odobrava 5% popusta. Na Siciliji izdvajamo hotele: Corallo 4*, Sporting Baia 4* i Villa Athena 3*, za koje agencija „Travelland“ odobrava 10% popusta. I to nije sve. Ova agencija ima odličnu ponudu za ostvo Kefalonija i još mnogo toga.

Za porodice sa dvoje ili čak troje dece , turistička agencija „ Travelland “ je ponovo pripremila gratis opcije za decu . Pored ponuda za hotele u Pefkohoriju: Pelli 3* Atrium 3* ili hotela u Haniotiju: Grand Victoria 3* Grand Otel 4* , u ovom trenutku agnecija „ Travelland “ posebno izdvaja ponude za hotel Olympion Melathron 2* u Platamonu, Diaporos 3* u mestu Vurvuru, Villaggio Maistro 3* na Lefkadi i Grecotel Egnatia 4* u Aleksandropolisu.

Trenutno se planiraju i praznična putovanja za Dan rada i Ukrs, pa je izuzetno zanimljiva ponuda agencija „Travelland“ za hotel Porto Carras Sithonia 5*, upravo tokom praznika. Sa cenama već od 33 € po osobi po noćenju, može se uživati u „all inclusive“ usluzi ovog izuzetnog hotela. Evropske metropole su takođe atraktivne tokom prolećnih praznika, pa je agencija „Travellanld“ pripremila popuste na rane uplate za Prag, Veneciju i Milano.

Redovni korisnici apartmanskog smeštaja turističke agencije „Travelland“ znaju da u ovom periodu mogu iskoristiti popuste do čak 20%. Pored tradicionalno popularnog Pefkohorija, agencija „Travelland“ u svojoj ponudi ima odlične apartmane u Haniotiju, Kalitei, Polihronu, Dionisosu ili u mestima na Atosu, kao što su Nea Roda i Jerisos.

- Pozivamo sve zainteresovane da do kraja marta iskoriste sve one povoljnosti koje svako putovanje mogu učiniti izuzetno pristupačnim – objasnio je Milan Jovanić iz agencije „Travelland“. – Veliki deo kapaciteta je već popunjen, pa zato treba požuriti sa rezervacijom. Čekamo vas na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a za više informacija posetite naš sajt: www.travelland.rs

Autor: Promo tekst,Foto: Promo