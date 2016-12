SAMO U AGENCIJI TRAVELLAND: POPUSTI ZA LETOVANJE DO 47% Zabava 23:59, 22.12.2016. 9

Sve je više ljudi koji svoje godišnje odmore planiraju mesecima unapred, upravo kako bi iskoristili popuste za ranu rezervaciju. U agenciji „Travelland“ ovi popusti idu do čak 47%.

- Istina je da su sada najveći popusti za leto sledeće godine, ali ne bih zanemario ni našu ponudu za zimovanje – rekao nam je Milan Jovanić iz turističike agencije „Travelland“. – Bugarska je odličan izbor u smislu odnosa cena i kvaliteta, a trenutno imamo specijalnu ponudu za poznati ski-centar Bansko, sa fantastičnim popustom.

Ova specijalna ponuda odnosi se na tri hotela u Banskom: Bansko & Spa Holidays 4*, Orphey 4* i hotel Zara 4*, za najtraženije termine tokom januara i februara. Sva tri hotela imaju spa sa zatvorenim bazenom. Cene se kreću već od 149 € po odrasloj osobi, za sedam noćenja, sa uslugom polupansion. Zaista fantastična ponuda! Uverili smo se da pored specijala za Bansko, agencija „Travelland“ ima odlične cene i za ostale hotele u Borovecu i Pamporovu. Većina popusta ima važnost do 24.12.

- Slična je situacija i za letovanje – nastavio je Milan Jovanić. – Većina popusta i akcija imaju važnost do 24.12. Mada će pojedine akcije biti nastavljene do kraja godine, treba iskoristiti šansu i ugrabiti najveću povoljnost do 24.12. Mnogi hoteli u Grčkoj su već sada rasprodati u pojedinim terminima, kao i apartmani za koje odobravamo popuste do 20% za ranu uplatu.

Iz svoje hotelske ponude za Grčku, turistička agencija „Travelland“ izdvaja hotele na popularnom Halkidikiju. Tradicionalno je najpopularnije poluostrvo Kasandra, gde se izdvajaju ponude za hotele Hanioti Grand Otel 4* sa 42% popusta i Hanioti Grand Victoria 2*+ sa sniženjem do 37% popusta. Ova dva hotela se izdvajaju po svojoj specijalnoj akciji za dvoje dece gratis. Hotel Anna 3* u Pefkohoriju nudi sličnu specijalnu ponudu za roditelje sa malom decom. Ne treba zaboraviti hotele Atrium 3* i Port Marina 3* sa odličnim popustima do 42% i do 37 %, koji su aktuelni zaključno sa 24.12.

Do 24.12. možete iskoristiti fantastične popuste u dobro poznatim hotelima Sitonije: Lagomandra Beach Hotel 4* i Lagomandra Hotel & Spa 4* sa popustima do 27%. Na Atosu u agenciji „Travelland“ preporučuju hotele Theoxenia 4* sa popustom do 37%, Aristoteles Holidays 4* sa 32% popusta i Alexandros Palace 5* sa neverovatnim sniženjem cene do 42% i odličnom ponudom za dvoje dece gratis. Iz lanca hotela Cronwell izdvaja se ponuda za dvoje dece gratis u hotelu Cronwell Sermilia 5*.

Posebno se izdvaja ponuda za hotel Porto Carras Sithonia 5*, kao jedan od najpoznatijih hotela na Halkidikiju za koji „Travelland“ trenutno odobrava popuste do neverovatnih 45%, kao i specijalnu ponudu u pojedinim terminima. Isti slučaj je sa luksuznim hotelom Porto Carras Meliton 5*, za koji se takođe nudi popust do 45 %. Ove povoljnosti su takođe aktuelne do 24.12. pa ne treba gubiti vreme.

Za ostale destinacije u Grčkoj, turistička agencija „Travelland“ preporučuje luksuzne hotele Thassos Grand Resort 5* na Tasosu i Cronwell Platamon 5* na Olimpskoj regiji. Na ostrvu Tasos treba izdvojiti i hotele Alexandra Beach Spa Resort 4* i Ilio Mare Beach Hotel 5* sa 27% popusta, kao i hotel Royal Paradise Beach Resort 5* sa fantastičnih 42% popusta. Poslednjih godina sve je popularniji grad Aleksandropolis u kom se preporučuje Grecotel Astir Hotel 5*. I sve to do 24.12.

Praznični dani u januaru su idealni za obilaske gradova Evrope, pa je “Travelland” pripremio popuste za uplate u narednim danima. Iz ponude aranžmana za gradove Evrope izdvajamo one za nezaboravni Prag, romantičnu Veneciju ili fantastični Milano.

U agenciji “Travelland” se uvek isplati rezervacija aranžmana tokom decembra meseca. Većina popusta se završava već 24.12. a celokupnu ponudu možete pogledati na internet prezentaciji www.travelland.rs ili lično na adresi agencije u Dobračinoj 43 u Beogradu.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Promo tekst