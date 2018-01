DOKTOR IZ NASA STVARA NOVU VRSTU: Menjanjem DNK pravi superljude!

Doktor Džosaja Zejner (36) veruje da će uskoro doći do razvoja nove ljudske vrste zahvaljujući genetskom inženjeringu i rešen je da stvori superljude menjajući DNK.



Ovaj biohemičar, koji je ranije radio kao istraživač pri američkoj svemirskoj agenciji NASA, ujedno je i prvi čovek na svetu koji je pokušao da promeni svoj genetski kod.



DNK sve definiše



On je u novembru privukao veliku pažnju medija kada je pokušao da sebi da natprirodnu snagu uklanjajući protein koji sprečava rast mišića iz svoje leve ruke ubrizgavanjem posebne genske injekcije.



U intervjuu za Gardijan, doktor Zejner tvrdi da su ljudi postali robovi gena koje poseduju i kaže da veruje da će uskoro doći do razvitka nove vrste superjakih ljudi.

- Verujem da će ljudi u bliskoj budućnosti ići na mesta kao što su saloni za tetoviranje, a da će umesto nove tetovaže birati novi DNK koji će ih učiniti snažnijim ili će imati drugu boju očiju. DNK sve definiše i ljudi će se razviti u novu vrstu koja će biti podložna modifikacijama - rekao je doktor Zejner.



Prodaja na internetu



Uprkos upozorenju američke agencije za hranu i lekove da je svaka prodaja genske terapije bez pravne regulative ilegalna, ovaj naučnik je preko interneta pokrenuo prodaju osnovnog seta za promenu genetskog koda. On je osnovao kompaniju „Odin“, kojoj je dao ime po bogu iz germanske mitologije.



On je do sada zaradio 200.000 dolara na prodaji razne opreme. On poziva ljude da se ne plaše eksperimentisanja na sebi.



Dao otkaz u NASA STVARAO ŽIVOT NA MARSU

- Mi smo oduvek bili robovi svojih gena. Cilj je da se ljudima omogući da se promene. Iako zvuči kao naučna fantastika i izmišljotina, mi od devedesetih godina 20. veka imamo genetsku terapiju - rekao je dr Zejner.

On je karijeru započeo u NASA radeći na programu pravljenja bakterija koje bi pomogle stvaranju života na Marsu. Pre nekoliko godina je dao otkaz i posvetio se genetskom inženjeringu.

Kurir / E.K.

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Foto: Profimedia