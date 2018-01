UŽAS: Vakcinu koja ubija su dali bebama!

Stručnjaci sa Oksforda sakrili podatak da cepivo protiv tuberkuloze može da dovede do smrti primata, pa vakcinisali 1.400 novorođenčadi iz Afrike

Čak 1.400 beba iz Afrike dobilo je nove vakcine protiv tuberkuloze iako su klinička ispitivanja na primatima pokazala da to cepivo izaziva smrt primata, pa je možda opasno i za ljude.



Vakcinaciju su sproveli naučnici sa Oksforda 2009. godine, kad su roditeljima beba dali dokaze da je vakcina bezbedna i efikasna, a prećutali da je pet primata preminulo tokom kliničkog testiranja na životinjama, pokazalo je juče objavljeno istraživanje Britiš medickl džornala.



Bez zaštite



Nova vakcina protiv tuberkuloze nazvana MVA85A samo pukom srećom nije naškodila deci, ali im nije ni pomogla jer se pokazala nesposobnom da zaštiti decu od tuberkuloze, pokazalo je istraživanje. Međutim, mnogo je veći problem to što je vakcina možda predstavljala opasnost po zdravlje te dece, jer su naučnici sa Oksforda zanemarili testiranje na majmunima, koji su najbliži ljudima, dok su prihvatili rezultate testova na miševima i zamorcima.

- Moramo da razvijemo bolji način da utvrdimo kad je neki lek spreman za klinička testiranja na ljudima i, što je još važnije, kada to nije. Dokle god to ne bude urađeno, poverenje u naučnike i nauku će se drastično smanjivati, a to nije dobro za društvo u celini - kaže Malkolm Maklod, profesor Univerziteta iz Edinburga.

Džonatan Kimelman sa Univerziteta Makgil u Kanadi kaže da je najveći problem to što slučaj naučnika sa Oksforda nije usamljen.



Čvrsta odbrana



S druge strane, na Oksfordu kažu da bi bilo neetički da nisu sproveli testiranje vakcine na bebama, a imali su rezultate koji su obećavali na testovima na 400 ljudi.

- Vreme je da se prestane s kritikom za koju je utvrđeno da nije tačna - rekao je Juan Makendrik, rektor Oksforda.

