ŠOKANTNO: Stvoren hibrid ovce i čoveka!

Naučnici sa Univerziteta Stanford u SAD napravili su hibrid ovce i čoveka kako bi u tim životinjama mogli da gaje organe za razmnožavanje.



Ovo nije prvi ljudsko-životinjski hibrid jer je isti tim nedavno u laboratoriji stvorio i svinju sa ljudskim matičnim ćelijama, ali je ovo korak napred u istraživanju mogućeg uzgoja organa za transplantaciju na ljudima.



Miš i pacov



- Već smo uspeli da pankreas miša uzgojimo u telu pacova, pa ga presadili mišu koji je bolovao od dijabetesa. To je dovelo do skoro potpunog izlečenja. Sada tu istu tehniku koristimo kod ovce. Možda nam bude potrebno pet ili 10 godina, ali stići ćemo do cilja - rekao je dr Hiro Nakauči, profesor genetike na Stanfordu.

foto: Shutterstock



Ideja hibrida čoveka i bilo koje životinje mnogima deluje zastrašujuće, ali on kaže da nema razloga za strah.

- Uloga ljudskih ćelija u ovakvom procesu je vrlo mala. Oko 0,5 odsto. Nije reč o svinjama sa ljudskim likom ili mozgom, kao što neki pomisle. Nećemo dobiti svinju koja razmišlja kao čovek ili ovcu koja hoda na dve noge - kaže Nakauči.



Himere iz epruvete



Inače, himere čoveka i laboratorijskih miševa, kojima se usađuje ljudski imunološki sistem ili delovi ljudskih žlezda i organa, već decenijama se koriste u laboratorijskim ispitivanjima. Mnogi naučnici to smatraju nehumanim.



Oprez UZGOJ 28 DANA

Veterinar i biolog Pablo Ros sa Univerziteta u Kaliforniji učestvuje u uzgoju svinja sa ljudskim ćelijama, ali sve embrione ograničavaju na 28 dana. - Ne uzgajamo ih do stadijuma koji bi bio kontroverzan jer ne znamo šta bi se desilo da se razvije embrion sa ljudskim karakteristikama - kaže on.

E. K. - Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir