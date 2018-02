NEDELJA U IT-ju: Pokažimo koliko je Srbija moćna IT zemlja

Da li ste znali da je jedna IT kompanija u Beogradu zaposlila više od 100 programera za samo godinu dana? Da je srpska IT kompanija u Novom Sadu nastala sa kapitalom od samo 100 dinara, a sada ima 50 zaposlenih? Da su srpski programeri napravili platformu za osiguranje koje danas koriste hiljade Švajcaraca? Da rade na softveru za pametne naočare koje koriste NASA astronauti i svakodnevno učestvuju na projektima koji pomeraju granice u celom svetu?



Ovakva sjajna dostignuća u ITiju ove godine će ITkonekt (www.itkonekt.com) predstaviti u okviru Nedelje u ITi-u - u 3 najveća IT centra u Srbiji - Beogradu (14-15.aprila), Nišu (17. aprila) i Novom Sadu (20. I 21. aprila) gde ćemo okupiti IT zajednicu. U sva tri grada gostovaće inostrani predavači iz celog sveta koji će doći da svoja iskustva i znanje o najnovijim trendovima u IT-ju podele sa srpskim programerima u ova tri grada. Prošle godine, ITkonekt je za 2 dana posetilo preko 3000 ljudi iz IT sveta.



Ulaz na događaj u sva tri grada je besplatan uz PRIJAVU, dok se ulaz na konferencijski deo naplaćuje.



Na ovaj način želimo da pokažemo veličinu i značaj IT scene u Srbiji, koju čine i lokalne zajednice. Kvalitetni IT stručnjaci postoje širom Srbija, a mi ćemo ih ove godine okupiti u tri najveća IT centra u Srbiji - Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Šta nas očekuje u Beogradu?



ITkonekt 14. i 15. aprila u hotelu Metropol organizuje IT sajam zapošljavanja za one koji žele da se upoznaju sa inovativnim stvarima koje rade naše najbolje IT kompanije, i možda pronađu posao za sebe. Paralelno će se održavati i IT konferencija na kojoj će govoriti predavači koji učestvuju na velikim svetskim IT konferencijama će podeliti svoje iskustvo koje su sticali u PayPalu, Microsoftu, Googlu, IBM-u i sl. Osim zabavnog sadržaja, gejminga, inovativnih stvari, posetioci će moći da slušaju i Priče u IT-ju - zanimljive priče IT-jevaca koji vode nesvakidašnje živote.



Novi Sad - 20. i 21. April



U Master centru u Novom Sadu, 20. i 21. aprila će se okupiti novosadska IT scena. Posetioci će moći da se upoznaju sa nekim od najpoželjnijih IT poslodavaca u Novom Sadu, kao i da razmene ideje i iskustva sa drugim IT-jevcima. Pored zanimljivih sadržaja, održavaće se i konferencija sa kvalitetnim predavanjima inostranih stručnjaka o aktuelnim temama u IT-ju.



Niš - 17. April



IT stručnjaci iz Niša i okoline će se okupiti 17. aprila u Oficirskom domu, gde će moći da se upoznaju sa niškim IT kompanijama, ali i da slušaju IT predavače koji dolaze iz različitih delova Amerike i Evrope. Osim novih znanja, čekaju ih i nova poznanstva u IT-ju, networking i dobra zabava uz neke nove doživljaje.



ITkonekt je rastuća regionalna zajednica, koja okupka preko 90 IT kompanija, 8000 IT stručnjaka i više desetina IT organizacija, indie gejming studija, edukativnih ustanova...

