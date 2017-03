Jubilej Webiz konferencije: Zrenjanin postaje centar IT industije, tehnologija i marketinga

Krajem marta, već petu godinu zaredom, Zrenjanin postaje centar IT industije, digitalnih tehnologija i digitalnog marketinga a sve to zahvaljujući Webiz konferenciji. Webiz se ove godine održava od 30. marta do 2. aprila, s tim što se 30. i 31. marta realizuje Webiz edukacija, a od 31. do 2. aprila Webiz konferencija.