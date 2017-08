DRAGA MAMA, STREJT SAM KAO LENJIR I NEMOJ DA BRINEŠ: Ćerka poslala pismo sa Beer Festa, zbog kog nećete prestati da se smejete

Ovo je njeno pismo koje će vas sigurno dobro zasmejati:

"Draga mama,



Znam da je Beer fest završen pre nekoliko dana i da sam krenula samo da bih čula ADF i popila po jedno s ekipom iz srednje, ali Ejžni su baaaaš pokidali, a s društvom sam se malo zapričala, baš se dugo nismo videli, a zamisli, sreli smo čak i štrebera Dekija... U svakom slučaju, pišem ove redove pri zdravoj svesti i strejt ko lenjir, samo da bih ti poručila da ne brineš.

I da ti kažem da ona devojka što liči na mene sa fotki iz prvog reda na Brkovima - to nisam ja.

I nemam veze sa onom "ludom obožavateljkom koja je u bekstejdžu startovala Žareta iz S.A.R.S.-a". Novinari izmišljaju.

foto: Promo

Što se mene tiče, Beer fest je bio skroz super, sve je bilo super, mislim da mi je ovo najkul zezanje otkad sam došla u BeGe, mnoogo bolje od Brucošijade. Znam šta je tad bilo, nemoj da šiziš, nisam sad puno pila. Ali morala sam da probam ono crveno pivo, i ono mutno, i ono neko što još nije stiglo kod nas, ali mi se nije baš dopalo pa sam morala da sperem ukus čašom onog što pijemo u kraju... nekad. A znaš da prave i s ukusom borovnice? Mmmm, ko sokić je. I tebi bi se svidelo, kunem ti se, vrh je.

Nisam puno pila, bre. Samo kad baš ožednim između svirki. Znaš da nismo mi u fazonu da idemo na BF da bismo lokali, to možemo i inače, hahahha... Šalim se, mama. Šalim se, stvarno, tebe mi. Znaš da idemo najviše zbog muzike i dobrog društva (ne mislim na one s faksa, nego na one iz srednje, sve ih znaš). Pa nisam ja kriva što svaki dan ima nešto što mi se sluša?!

Realno, kad ćeš na jednom mestu da čuješ Ejžne, Stereo MC's, Brkove, Rundeka, Hladno pivo, Direktore, Ničim izazvan, Gobline, Del Arno, S.A.R.S....? Pa, nikad. Uuu, baš sam se izđuskala, baš mi je prijalo taman sad da se malo ispraznim pred ispite.

foto: Promo

I srela sam gomilu ljudi, neke sto godina nisam videla, a sad, zamisli, nađemo se usred Beograda.

Naravno da nisam išla u gužvu, nego smo našli super šankić jedan na nekoj terasici sa super pogledom i tu smo se svi nalazili. Da, i gledali koncerte. I išli kući pre ponoći. I nismo pričali s nepoznatim likovima, nismo ni đuskali s njima, ni nazdravljali, ni ljubili se. Eto.

E, i nemoj opet da mi dramiš zbog onih likova što si ih videla da, kako si rekla, "bauljaju" oko Ušća i što si bila zgrožena - pa oko Ušća su, nisu na Beer festu, zar ne? Uostalom, srela sam ujka Dragišu iz Moštanice, ladno došao s drugarima. Eto, i on mi je bio tu, za ne daj bože. Uostalom možeš i njega da pitaš kako je bilo (btw, kad sam ga videla bilo mu je baaaš dobro).

Ali, kažem ti, bilo strava, preživela i to, onako damski.

Doduše, bele starke sad mogu da bacim, ali vredelo je. A i kupite mi nove, ako dam uslov u septembru, a? Trep, trep, cmok cmok... ;)))

Voli te i ljubi, tvoja ćerka, živeliii!

P.S. Zovem čim stignem kući."

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Noizz)