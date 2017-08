ČITAJTE IZMEĐU REDOVA: 10 tajni koje vam medicinske sestre nikad neće reći!

Posao medicinske sestre nije nimalo lagan – zahteva veliku dozu humanosti, strpljenja, stajanja na nogama u razno doba dana i noći, ali i sposobnost držanja jezika za zubima. Naime, medicinske sestre su često pravi čuvari tajni bolnica, a kao takvi mogu nam otkriti detalje našeg lečenja, kao i informacije o ljudima koji nas leče.

No, one moraju poštovati sastav u kojem rade, koji je duboko prožet hijerarhijom u kojoj su lekari prvi, a one ispod njih.

Neke od njih anonimno su otkrile tajne koje bi volele da mogu reći svojim pacijentima, ali bi time riskinkale svoj posao, ugled bolnice i slične stvari.

Ovo su njihove tajne:

1. Nećemo vam reći da je doktor nesposoban, jer to ne smemo, čak i da je istina. No, ako vam medicinska sestra kaže "imate pravo na to da potražite drugo mišljenje" to je zapravo to, tajna šifra jer

smatramo da vam neko drugi može puno više pomoći ili je odgovorniji i pouzdaniji.

2. I lekari su ljudi, toga smo mi bolno svesni, i činjenica je da mnogi kasne noćne sate i puno rada ublažavaju s alkoholom, pa i drugim zavisnostima. No, nije na nama da na to ukazujemo i ne tražite našu potvrdu za to. Potražite drugog lekara, nemojte se obračunavati preko nas.

3. Ne lažite o tome koliko vas boli! Ako imam pacijentkinju koja se veselo smeje i dopisuje na mobilnom, no istovremeno meni govori da

mora hitno kod doktora jer je boli, sigurno to neću shvatiti ozbiljno. Jednako tako, nemojte glumiti heroje ako je bol jaka – ponekad su takvi simptomi ono što deli život od smrti, znači da zaista nema smisla da lažete ili glumite, jer možete naštetiti jedino sebi.

4. Pretnje i vikanje ne dovode vas nigde, zapravo vam štete.

Neću reći da doslovno šikaniramo takve, ali budite sigurni da nećete zbog takvog ponašanja dobiti analgetik koji bi vam na svoju ruku dali ili ipak posebno brinuti o vama. Sve što mi tražimo je normalno ponašanje. Ja lično nisam osvetoljubiva, no znam kolegice koje to jesu i ne zameram im, pa se toga setite sledeći put kad vam dođe da se sestri derete da je glupača.

5. Bolnice su pune bakterija, i to onih opasnih.

Uprkos najboljem trudu osoblja, pogotovo čistačica, bolnice naprosto ne mogu biti okolina koja je sterilna. Zbog toga većina nas u kuću ne unosi ni

cipele u kojima radimo, pa bi bilo dobro da to imate na umu kad boravite u bolnici ili posećujete nekoga. Sapuni i sredstva za dezinfekciju su tamo postavljeni s razlogom.

6. Ne lažite o tome šta uzimate. Bilo da je reč o biljnim preparatima ili nekim lekovima koje možete kupiti bez recepta, nama morate reći apsolutno sve što uzimate, jer kontraindikacije s terapijama zaista mogu biti opasne. Na kraju takve stvari uvek saznamo, a onda se osećamo glupo.

7. Ne želim vam reći rezultate vaših pretraga, jer je to posao vašeg lekara, a ne moj.

Nije stvar u tome da sam zla, glupa ili neinformirana, no svaki posao ima svoja pravila. Ja nisam tu da vam kažem imate li rak ili nemate, to će vam reći onaj ko vas leči. Ako me pitate, samo ću vam odgovoriti "ne znam", čak i ako znam.

8. Davanje mita lekarima nije nešto što bi trebali raditi.

Iako puno ljudi još uvek ima tu praksu, verujte mi na reč, lekar vas neće tretirati ništa drugačije – prema svima se odnose jednako. Niko vas neće loše operisati jer mu niste dali novce, a nema smisla da se

zadužujete da plaćate lekarima za ono za što su već plaćeni.

9. Da, velik broj sestri i doktora su u vezama, što nije neobično ni za mnoge druge profesije budući da na poslu provodimo dane i noći.

10. Najgore doba kad možete završiti u bolnici su praznici i leto.

Naime, u to doba većina je renomiranih stručnjaka na godišnjem, menjaju ih mlađi i manje iskusni, a i bolničko se osoblje opusti na takve dane. Izbegavajte operacije i tretmane u to doba, ako možete.

