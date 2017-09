ASTRO DANA OBEĆAVA: Evo kom horoskopskom znaku danas sve ide od ruke

Mnogim znacima dan će početi u ozbiljnosti, ali to posebno važi za Blizance kojima Mesec osvetljava tamnu osmu kuću, piše Lovesensa .

Međutim, kako raste uticaj Marsa i Urana, rođeni u ovom znaku mogu doživeti pravi talas ohrabrenja i oslobađanja od tereta prošlosti.

Sve što vam više nije potrebno možete odbaciti, dragi Blizanci, bićete spremniji na to nego ikad do sad. Samopouzdanje i nove ideje, učenje i inovacije, sve će to prosto sijati iz vas pa vas očekuje uzbuđenje koje se preliva i na sutrašnji dan.

