(VIDEO) Šta zna baba šta je sto kila!? Neverovatna starica od 76 godina diže tegove!

Kad imate 70 i kusur godina onda je za očekivati da vas muči spondiloza, osteoporoza i još desetina drugih zdravstvenih problema. Očekuje se, takođe, da vam najveća fizička aktivnost bude šetnja do obližnjeg parka i igranje sa unucima. No, to ne važi za En Busard, baku koja je sa svojih 76 godina učestvovala u Ilinoisu na takmičenju, pazite sad, u dizanju tegova!



Sad će neki reći "pa, sigurno se u mladosti bavila tim sportom". Potpuno pogrešna pretpostavka! En gotovo da se nije dizala iz stolice, ali je rešila da nešto promeni u svom životu. Stala je hrabro pre publiku, zgrabila tegove od 200 funti (nešto više od 90 kilograma) i dala sve od sebe. Pogledajte kako se to završilo.

Kurir

Autor: Kurir