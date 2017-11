MISTERIJA IZ GROBNICE FARAONA: Tutankamonovo blago je iz Sirije

Blago iz grobnice faraona Tutankamona ima strane motive koji su u stari Egipat stigli iz Sirije.



To tvrdi tim naučnika iz Egipta i Nemačke, koji su prvi imali priliku da ispitaju i konzerviraju nakit iz čuvene grobnice, otkriven još 1922. godine.



Sto komada



Istraživači smatraju da je ovih 100 komada zlatnog nakita, koji su sad prvi put predstavljeni javnosti, i to na izložbi u Kairu, ukrasi za tobolce, lukove i uzde. Dr Julija Berč prva je primetila da su mnogi motivi na nakitu stranog porekla.

- Tu su slike borbenih životinja i koza kraj drveta života, i to su motivi strani Egipćanima. Pretpostavljamo da su ovi motivi, svojevremeno razvijeni u Mesopotamiji, stigli do Mediterana i Egipta preko Sirije. To u stvari ukazuje na značaj drevne Sirije u širenju kulture tokom bronzanog doba - kaže Peter Pfalcner, profesor Instituta za istraživanje Starog istoka.

Sličan nakit, dodaje, pronađen je u grobnici u sirijskom kraljevskom gradu Katni, pa je još potrebno razotkriti zagonetku prenošenja motiva.

- Nakit je napravljen od zlata drugačijeg od uobičajenog egipatskog načina, ali još nema dokaza da je uvezen - kaže Pfalcner.



Faraonova kletva



Blago je čuvano u skladištu Egipatskog muzeja u Kairu, a tim naučnika pet godina je radio na ovom nakitu, koji su mnogi povezivali s takozvanom faraonovom kletvom.

ČINJENICE

Nebitan, a slavan

Tutankamon je vladao Egiptom od 1333. do 1323. godine pre nove ere Njegov otac je najverovatnije bio Amenhotep IV ili Ehnaton, najveći egipatski reformator i čovek koji je uveo monoteizam Faraon je prvo nosio ime Tutankaton, ali je pod pritiskom poništio Ehnatonove reforme i uzeo ime Tutankaton Na vlast je došao veoma mlad, sa osam ili devet godina, pa je ostao zabeležen kao nebitan vladar Slavu je stekao nakon otkrića grobnice 1922. jer je njegova grobnica jedina netaknuta u Dolini kraljeva

