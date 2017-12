TAJNE ŠIFRE STJUARDESA: Ovim signalima govori da ste zgodni, a ovim da ste ružni!

Bivši stjuard otkrio je tajne kodove koje su on i njegove kolege koristili kako bi skrenuli pažnju na najatraktivnije putnike, ali i kako su pokazivali da im se neki od putnika ne dopada.

Džejms koji je sedam godina radio kao deo osoblja aviona, u jednoj radijskoj emisiji otkrio je da bi posada aviona obično uvek izabrala nekog od najatraktivnijih putnika na letu.

"Naravno da kada radimo moramo da služimo putnike i ne možemo jedni drugima da pričamo stvari poput "Srce, dobro ga pogledaj", već moramo da budemo suptilni. Zbog toga što svako od putnika zna koji je broj njihovog sedišta mi ćemo pre reći "Razmišljam o sedam dana u Americi" kao znak za osobu na sedištu 7A. Isto bi značenje imalo i da kažem da bih rado otišao u Dansku na šest dana za sedište 6D", objasnio je on.

foto: Profimedia

Takođe, oni imaju i svoj specifičan način na koj se nose i sa nepoželjnim i neprivlačnim putnicima.

"Ako vam stjuard ili stjuardesa kažu "Vratiću se" to znači da nam se ne dopadate", rekao je.

On je imao jedan pomalo odvratan način kojim bi itbegavao putnike koji su ga nervirali ili mu se nisu dopadali. Ukoliko bi on hteo da ruča, primenio bi jedan super trik.

"Svaki put kada bih sa jednog kraja aviona išao na drugi da ručam, neko bi me zaustavio da me nešto pita. Ja sam primenjivao jedan trik koji je podrazumevao da stavim konzervu koka-kole u praznu kesu vezanu gumicom. Išao bih sa njom kroz avion kao da je u kesi povraćka i niko me ne bi pitao ništa", ispričao je ovaj snalažljivi momak.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Financial Review)

