NE KAŽE SE BEZ RAZLOGA JAK KAO BIK: Ovo su SUPERMOĆI horoskopskih znakova, čuvajte se JARČEVA I BLIZANACA!

Ovan - neograničena energija

Pripadnici ovog znaka lako bi mogli biti superheroji, s posebnom moći koja se skriva u njihovoj neograničenoj energiji. Ta osobina dolazi do izražaja čim imaju cilj koji jako žele da se ostvari - to im daje snagu da se kreću brže od metka, preskaču zgrade, ne spavaju, ne jedu - sve kako bi dobili to što žele.

Bik - supersnaga

Ne kaže se uzalud “jak kao bik”. Pripadnici ovog znaka imaju samo jednu moć, to bi definitivno bila supersnaga. Ona se odnosi i na fizičko i emocionalno odolevanje izazovima i nošenje s teškim situacijama bolje od svih drugih pripadnika Zodijaka. Oni su zaista nesalomljivi!

Blizanci - mentalno snimanje

Pripadnici ovog znaka u svetu superheroja bi bili oni koji imaju neverovatnuj sposobnost da upiju ogromne količine informacija za neverovatno kratko vrijeme. Bilo da čitaju novine, posmatraju ljude oko sebe ili nešto uče, njihova mentalna energija i kapacitet mozga su pravo čudo.

Rak - moć saosećanja

Ovi znakovi imaju supermoć i veoma su empatični. Oni su sposobni da shvate i razumeju gotovo sve ljudske motive oko sebe, mogu se povezati sa svakim emotivnim stanjem i uspostaviti vezu sa svakim čovjekom, biljkom ili životinjom na Zemlji.

Lav - gospodar vatre

Njihov vrući temperament udružen s moći koju dobija od Sunca, pripadnike ovog znaka u svetu superheroja lako bi pretvorio u gospodare vatre. Oni vatru mogu da stvore ni iz čeg - samo ako se malo naljute, ali isto tako da je ugasei, plamenom štitite svoje bližnje ili napadaju neprijatelje ako im se približe.

Devica - ljudski tornado

Brzina i intenzitet koja krasi pripadnike ovog znaka čim imaju neki cilj na pameti, u svetu superheroja pretvorila bi ih u ljudski tornado. Zahvaljujući sposobnosti razmišljanja pet koraka unapred, mogu da uvedu pometnju u svoju okolinu i "poremete" ih kao tornado, koji je otišao pre nego što je objasnio što je hteo - ali budite uvereni da je to i dobio.

Vaga - menjanje oblika

Pripadnike ovog znaka krasi jedna vrla praktična sposobnost – moć prilagođavanja. Kao superheroji, oni bi bili u stanju da menjaju oblike i prilagode se svakoj situaciji, okolini ili ljudima. Ta njihova moć im omogućuje da iskuse život kroz razne pozicije i oblike.

Škorpija - proniče u duše

Pripadnici ovog znaka u svetu supermoći bi definitivno imali veštinu “čitanja” tuđe duše. Zahvaljujući svojoj analitičnosti, logičkom zaključivanju i sposobnosti percepcije, oni bolje nego bilo koji drugi znak Zodijaka mogu već samo gledajući nekome u oči proceniti njihova osećanja ili bol, koji je njihov cilj i šta zapravo jesu.

Strelac - detektor laži

Pripadnike ovog znaka krasi sposobnost da vrlo lako “izvlače” istinu iz nekog. Zato bi oni u svijetu superjunaka definitivno bili ljudski “detektor laži”, ali do istine ne bi došli zahvaljujući mjerenju pulsa i promjenama u ritmu disanja, već sitnim manipulacijama kojima sugovornika zavedu i natjeraju da sam kaže svoje prave namjere.

Jarac - upravljač mislima

Pripadnike ovog znaka krasi neverojatna mentalna energija i upornost zahvaljujući kojima mogu da upravljaju drugima i njihovim odlukama. Tako bi oni u svetu superheroja mogao da kontroliše misli, koji taktikama ulazi u mozak ljudi.

Vodolija - nestajanje

Pripadnici ovog znaka bi u svetu supermoći bili oni junaci koji lako postanu nevidljivi. Njihova sposobnost nestajanja iz situacija koje im ne odgovaraju je zapanjujuća – ne samo fizički, već i psihički. Takva sposobnost nestajanja omogućuje im da “oblete” svet i upoznaju najrazličitije ljude i prođu kroz neverovatne situacije.

Ribe – tvorac svetova

Sanjarske sposobnosti pripadnika ovog znaka i u stvarnom svetu su poprilično neverovatne, tako da bi oni kao superheroji bili tvorci svetova koji ostvaruju svoje fantazije. Njihova mašta i kreativnost nema granica pa bi lako bili vladari scenarija poput Matrixa ili futurističkih svetova po svojoj volji.

