POSEBNI PO MNOGO ČEMU: Ako ste rođeni u januaru, vi ste pravi SREĆNICI! Ove ČINJENICE otkrivaju zašto!

🎉Our website opens at Midnight tonight GMT for Snowdrop sales🎉. UK and EU in the green Snowdrops will be posted out from Monday 8 January 2018🎉. Snowdrops bought by US customers will be posted when dormant at the beginning of July🎉www.cornoviumsnowdrops.co.uk 🎉#galanthus #snowdrops #snowdrop #wintersnowdrops #flower #flowers #flowerstagram #flowersofinstgram #winterflowers #winter #wintercolors #wintercolours #winterplants #plant #plants #plantsofinstagram #garden #gardens #gardener #gardening #gardendesign #horticulture #horticulturist #mailorder #plantsbypost

A post shared by Cornovium Snowdrops (@cornoviumsnowdrops) on Dec 31, 2017 at 10:29am PST