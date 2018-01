NE STAVLJAJTE ČOKOLADU U FRIŽIDER: Stručnjaci otkrivaju šta se tada dešava sa vašom omiljenom poslasticom!

Kulinarski kritičar i ekspert za čokoladu Luk Oven kaže da čokoladu nikada ne bi trebalo da čuvamo u frižideru.

Gospodin Oven, inače vlasnik jednog bara koji prodaje čokolade, kaže da ona u frižideru postaje "dosadna" i "ne oslobađa svoje ukuse". Čokoladu treba držati na "hladnom, suvom i mračnom mestu", a koliko niske temperature mogu da se poigraju sa ukusom čokolade, toliko mogu i visoke sa njenim oblikom.

foto: profimedia



U tom slučaju, on savetuje da čokoladu stavite u metalnu kutiju, pa tek onda u frižider. Pre konzumiranja je treba ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi.



Isto kaže i ekspert za sigurnost namirnica Belinda Stjuart Munlajt, koja je rekla da će doći do "cvetanja šećera". To se najbolje vidi kada je čokolada dobro ohlađena, a onda izložena visokoj temperaturi. Kondendzacija čini da šećer spolja napravi beli omotač, a njen ukus je kao da jedete ostatke hrane od juče.



Nema sumnje da je čokolada najukusnija kada se jede na sobnoj temperaturi. Ako se pitate koja je idealna temperatura za čuvanje čokolade, odgovor je od 15 do 20 stepeni.

foto: profimedia

Kurir.rs/Daily Mail, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir