NE PITAJU ZA CENU: Ovi horoskopski znaci rasipaju novac kao od šale!

Neki ljudi jednostavno vole da troše novac. Koliko god da zarađuju nikad im nije dosta i u stanju su da čitavo malo bogatstvo daju na stvari koje su zacrtali.



Postoje horoskopski znaci koji vole da troše novac i nemaju u tome meru. Bilo da je reč o odeći, cipelama, alkoholu ili hrani, za njih nema razlike. To rasipanje može da dođe i do granice zavisnosti, pa tako radije odu na večeru nego što će platiti komunalije. Uz to, časte i prijateljicu. Zato, ako i ne odobravate njihove postupke, ne možete se ljutiti.

Blizanci

Blizanci ne prestaju da troše novac iz veoma jednostavnog razloga - uvek se pojavi neki novi trend, znatiželja i ljubav za promenom proradi, i treba ga pratiti.



Vraćaju se platforme? Nose se farmerke visokog stuka? Izašao je novi Ajfon? Blizanci će to sve imati. Ali teško ćete ih videti da ostave novac u skupom restoranu. Blizanci znaju da odeća, cipele i asesoar traju mnogo duže i pružaju mnogo više zadovoljstva. I dok će vam bez problema pozajmiti sve svoje nove stvarčice, jako teško će vam nešto kupiti, osim ako obećate da ćete joj novac vratiti.

Lav

Lav generalno voli globalno da troši novac jer se tako oseća bolje i izgleda lepše. Možda je lakomislen kad je novac u pitanju, ali zna dosta dobro da se cenka i da pronađe dobru priliku. Prati sva sniženja i prvi sazna šta je na rasprodaji na omiljenim stranicama. Od sezonskih sniženja do artikala koji se povlače iz prodaje pa im je cena prepolovljena, Lavice se tu odlično snalaze.

Ovan

Ovan troši velike količine novca, ali nije probirljiv. On troši na sve. S podednakom strašću kupuje odeću, ulaznice za koncerte, alkohol, hranu, troši na izlaske, sve što mu treba kako bi uspešno vodio svoj ubrzani način života. Budući da žena Ovan uvek voli da ode u novi restoran, uvek je za to potrebna i nova odeća. Voli luksuzni stil života, a njen bankovni račun to mora da pokrije. Nekako će uvek smisliti način da u tome i uspe.

