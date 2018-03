SAZNAJTE DOK NIJE KASNO: Ovi horoskopski znaci nisu za dugu vezu!

Ako ste se nekad zapitale zašto stalno padate na frajere s kojima ne možete da ostvarite ozbiljnu vezu, možda je reč o horoskopu.

Ovan

Osobe koje su rođene u znaku Ovna često krasi epitet egocentričnih osoba. Uglavnom su sebi na prvom mestu pa to može uticati i na odnos koji imaju sa suprotnim polom. Često ne vide stvari iz partnerove perspektive, što može da dovede do manjka kompromisa, a kasnije i do poteškoća u održavanju kvalitetnije i dugoročnije veze, piše Bustle.

To naravno ne znači da se Ovnovi ne mogu ponašati zrelo, odgovorno ili biti brižni roditelji ako se nađu u ozbiljnijoj vezi. Treba samo da potisnu svoje negativno ponašanje i gledaju na partnera kao na osobu koja ih podržava, a ne sputava.

Vodolija

Ovo je još jedan horoskopski znak koji voli slobodu i nezavisnost. Ako su u vezi često će vam tražiti da ih jednostavno pustite malo na miru, što je njihovim partnerima uglavnom neprihvaltjivo. Verovatno će vam bez objašnjenja tražiti malo mira pa tako mogu naići na nerazumevanje. Ipak, nada za dugoročnu vezu s njima postoji, jer samo treba da im ukažete kako je dugoročna veza njihov put prema slobodi pa da mogu da se osećaju slobodno.

Strelac

Strelac je najveći avanturista među horoskopskim znakovima. Razigran i slobodnog duha, retko kada je spreman da se skrasi se na jednom mestu. Bez obzira koliko divna bila druga osoba, Strelac je uvek u potrazi za nečim novim.Ako Strelac želi ozbiljnu vezu, trebalo bi uzeti u obzir koliko zabavno može biti istraživati novi teritoriju zajedno s partnerom.

