DREVNE TAJNE STARIH INDIJANACA: Rešite kviz i otkrijte DUH ŽIVOTINJE koji živi u vama

Indijanci veruju da svako ima svoje moćne životinje, životinjske duhove koji žive u njemu, daju mu moć i štite ga od bolesti, slično kao što to čini anđeo čuvar.

Koja je životinja vaš duhovni vodič? Rešite ovaj kviz i saznajte:

1. Izaberi jedan od ovih sportova:

a) fubal ili košarka – 30

b) stolni tenis ili tenis – 10

c) kriket ili bejzbol – 20

d) hokej ili golf – 40

e) rvanje ili boks – 50

Foto Printsceen

2. Kako reaguješ kad te neko uvredi?

a) naljutim se, ali ne napravim ništa – 40

b) pocrvenim i(li) počnem da plačem – 30

c) udarim tu osobu – 50

d) uopšte me ne dotiče – 20

e) ignorišem ih – 10

Foto Shutterstock

3. Kako najradije putuješ?

a) avionom – 40

b) vozom – 30

c) brodom ili trajektom – 20

d) autobusom – 10

e) privatnim automobilom ili biciklom – 50

Foto Shutterstock

4. Kako izgleda tvoj društveni život?

a) gomila starih prijatelja – 20

b) uglavnom članovi familije – 10

c) mali krug odanih prijatelja – 30

d) gomila novih prijatelja – 40

e) sam(a) sam i držim se sam(a) sebe – 50

Foto Printscreen

5. Koja emocija dominira kod tebe?

a) hrabrost – 30

b) ljubav – 20

c) ljutnja – 40

d) strah – 50

e) mržnja – 10

Foto Shutterstock

6. Koliko si agresivan/agresivna?

a) tvrdoglav jesam, ali ne i agresivan – 20

b) vrlo sam agresivan – 40

c) ja sam miroljubiv i prijateljski raspoložen – 10

d) malo sam agresivan – 30

e) ekstremno agresivan – 50

Foto Shutterstock

7. Što najradije jedeš?

a) povrće – 10

b) brzu hranu – 30

c) voće - 40

d) slatkiše – 50

e) meso – 20

Foto Shuttersotck

8. Koja je tvoja najgora osobina?

a) nesiguran sam – 40

b) nespretan sam – 30

c) savršen sam – 50

d) lenj sam – 20

e) previše sam tih – 10

Foto Shutterstock

9. Jesi li sportski tip?

a) povremeno uživam u sportu – 30

b) vežbam redovito – 30

c) mrzim vežbanje i sport – 10

d) uglavnom nisam aktivan – 20

e) ekstremni sam atleta – 50

Foto Thinkstock

10. Što te najviše može uzbuditi?

a) kad mi neko laže u lice – 40

b) kad ostanem sam – 20

c) kad me neko prekida – 50

d) kraj dobrog filma ili knjige – 10

e) kad me ignorišu – 30

Foto Thinkstock

Rešenja:

100 – 160 bodova

SLON

Vi ste ljubazni, miroljubivi, brižni i posvećeni tome da usrećite ljude oko sebe, ali istovremeno u sebi skrivate veliku moć i snagu. Ljude oko sebe motivišete svojim kreativnim idejama i kreativnom dušom. Slona kao svoju duhovnu životinju možete prizvati kad imate bilo kakvih problema u porodici, jer on u kuću unosi sreću, mir i ravnotežu. Pozovite ga i ako želite da iskusiti lekcije iz prošlih života koje vam mogu pomoći da rešite sve aktualne probleme ili kada vam nedostaje odlučnosti da napravite neki iskorak u životu. Slon će vam na kraju pomoći i da primite pozitivnu energiju i drevna znanja do kojih drugi ne mogu doći. Simboli slona su autoritet, samopouzdanje, strpljivost, snaga, volja, snovi, ponos, samosvesnost i ljubav prema porodici.

Foto AP

170 – 250 bodova

PANDA

Vi ste mirni i opušteni, ali ponekad vrlo lenji. Ljudi vole da budu u vašoj blizini jer ste zabavni, pronicljivi i dobro slušate. Pandu kao svoju duhovnu životinju možete da prizovete u svim situacijama kad vas instinkti više ne služe najbolje, kad ne razaznajete istinu od laži ili želite emocionalno i duhovno da se oporavite od stresnih situacija. Panda će vam pomoći da u sebi pronađete snagu i energiju za koje niste ni znali da ih posedujete. Uz nju ćete se lakše menjati i rasti, a opet istovremeno čvrsto stajati na svoje dve noge. Simboli pande su zaigranost, humor, pamet, šamansko izlečenje, ravnoteža, intuicija, istina, mudrost, moć i zemlja.

Foto AP

260 – 330 bodova

LAV

Vi ste praktični, produktivni i snažne volje. Volite izazove, teške zadatke i rešavanje misterija. Bez obzira na to kakva vas nevolja očekuje, lav će vas zaštititi. On je uvek spreman za neprilike, iako ih ne traži. Lav će vam pomoći da iz svake situacije izađete kao pobednik, ohrabruje vas da uvek činite plemenite i velike stvari.

Prizovite lava ako na bilo koji način osećate da ‘predator’ ugrožava vašu teritoriju. Lav će vas zaštititi od negativnih energija, daće vam samopouzdanje, srčanost i vitalnost. Poput slona, zaštitiće vas i vašu porodicu. Simboli lava su poštovanje, čast, ponos, snaga i moć, dominacija, plemenitost, samopouzdanje, karakter i hrabrost.

Foto AP

340 – 420 bodova

VUK

Vi ste uzbudljiv, snalažljiv i avanturistički tip. Zabavni ste i energični i znate na koji se način najbolje povezati s drugim ljudima. Vuk je uvek spreman da vas poveže sa svim moćima i mudrostima prirode, da izoštri sve vaše instinkte. Uvek je spreman na borbu, iako je nikad ne izaziva, ne posustaje ni kad je najteže. Vukovi znaju kako da probude animalne instinkte u čoveku, moć i samokontrolu. Veže se za čopor i porodicu, koju bezrezervno štiti, ali takođe ima i potrebu za slobodom i strašću. Pomoći će vam da stvorite čvrste emocionalne veze s drugim ljudima. Njegovi simboli su: zajedništvo, sloboda, instinkti, intuicija, samokontrola, medicina, integritet, privrženost, lojalnost, inteligencija.

430 – 500 bodovaVi ste vrlo takmičarski tip, ali znate da budete frustrirani ako niste ostvarili svoj puni potencijal. Međutim, gotovo ste uvek među pobednicima. Konj će vam ponuditi svu izdržljivost životinjskog sveta. On je potpuno nezavistan i slobodan, i zna kako preskočiti sve prepreke u životu. U sebi nosi neraskidivu vezu između uma, tijela i duha, koju je nemoguće prekinuti. Konj će vas naučiti da budete verni sebi bez obzira na okolnosti i da sa zahvalnošću gledate na ljude s kojima delite ovaj život. Konj budi unutrašnji duh čoveka i uči nas kako da ostvarimo sinergiju između želje za nezavisnošću i životnih dužnosti, a da nikad ne izgubimo sebe. Simboli konja su: plemenitost, rat, sloboda, život i smrt, putovanje, odnosi, uslužnost, snaga.

Foto AP

24sata.hr

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia