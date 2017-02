IMA SAMO JEDAN USLOV: Rajsko ostrvo na Karibima plaća 300 dolara svakom turisti!

Ova primamljiva ponuda je pokrenuta povodom proslave stogodišnjice od kada su Devičanska ostrva postala deo teritorije SAD. Amerika ih je otkupila od Danske 1917. godine za 25 miliona dolara koji su plaćeni zlatnicima.

U arhipelagu se nalazi nekoliko ostrva, od kojih je najveće Sent Kroks, pa onda slede Sent Džon i Sent Tomas. Zahvaljujući prelepim pejzažima, umerenoj klimi i visokom standardu kada su u pitanju usluge, Devičanska ostrva su osvojila srca turista iz svih krajeva sveta.

Međutim, ove godine lokalne vlasti će platiti 300 dolara svakom turisti koji dođe na neko od tri glavna ostrva. Postoji samo nekoliko uslova koji moraju biti ispunjeni.

Ponuda je otvorena svakome ko rezerviše boravak pre 1. oktobra i ko ostaje više od tri dana. Ionako sumnjamo da bi neko išao na manje od nedelju dana.

Takođe, suma od 300 dolara neće biti isplaćivana u kešu, već u vaučerima koje turisti mogu da potroše na raznorazne aktivnosti: ronjenje, izlete i surfovanje.

A oni koji se na ostrvima budu obreli tokom centralne proslave, koja će biti organizovana tokom celog marta, dobiće poklon iznenađenja. Vlasti još nisu saopštile o kakvom poklonu se radi.

U akciji učestvuju 32 hotela sa tri glavna ostrva.

