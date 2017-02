IMATE RUŽNE SNOVE? Nije slučajnost! Evo šta znači svaki od njih

Postoje razni košmari koji nas muče noću, a oni mogu biti veoma različiti. Nekad sanjamo da kasnimo na važan sastanak, a nekad nas proganjaju čudovišta i aveti iz drugih svetova.

Međutim, ono što ljude najviše potresa jesu snovi koji sadrže duboke emocije. Zato nije loše znati kako se tumači ta simbolika.

Ispadanje zuba

Ovaj san je povezan s komunikacionim problemima u stvarnom životu. Postoje razne verzije snova sa zubima, ali onaj s njihovim ispadanjem je najčešći. Sve što u snovima ima veze sa ustima, povezano je s razgovorom, a ispadanja zuba je indikacija da ste nedavno izrekli nešto što niste smeli.

Sahrana voljene osobe

Smrt je za mozak onog koji sanja, simbol promena i završetaka. Ako sanjate o smrti, zapitajte se šta se u vašem životu menja ili završava. Onaj ko umire u snu najčešće predstavlja jedan deo vaše ličnosti, neku osobinu koja vam je zajednička. Sahrana je dobar znak – oslobađanja i pomirenja kako biste mogli da krenete dalje.

Snovi u kojima ste se osramotili

Bilo da su to snovi o ispitu koji padate, projektu na kojem ste se osramotili ili nešto slično povezani su sa stresom u poslu ili onime što mislite da se od vas očekuje. Padanje na ispitu je čest san, a nakon njega se treba zapitati ko ili šta testira vaše strpljenje.

Incest

Snovi ljubavne tematike u kojima se akteri pretvore u nekog iz vaše porodice često nas kao noćne more užasavaju, ali seks u snovima nema isto značenje kao u stvarnosti. U snu on označava spajanje, povezanost i više se odnosi na psihičko zbližavanje koje vam je potrebno ili vam nedostaje. Takođe, mogu označavati težnju da posedujemo neku osobinu onoga ko se u takvom snu pojavljuje, jer je sami nemamo.

Mesta i putevi na kojima se izgubimo u snovima simbolizuju gde se nalazimo u našim srcima ili mozgu. Takav san je simbol neodlučnosti u stvarnom životu, nesposobnosti donošenja odluke ili pridržavanja nje.

Snovi o padanju

Ovakvi snovi su oduvek jedni od najčešćih za sve ljude, a oni indiciraju da postoji nešto u budnom životu što vas “vuče prema dnu”. Ovaj je san čest kod obolelih od depresije, a može biti i znak upozorenja psihički teškog perioda na koje se treba pripremiti kako bi se sprečio pad.



Vrištanje koje se ne čuje

Sanjate da želite da vrištite, ali to nikako ne uspevate, to simbolizuje da se osećate neshvaćeno, odnosno da vas se ne sluša u budnom životu. Postoji nešto što želite da izrazite, ali onaj ko bi to trebalo da čuje, nije zainteresovan.

Snovi o sopstvenoj smrti

Iskustvo vlastite smrti u snu može da bude jezivo, no i ovde je njen simbol promena, kraj i opraštanje. Nakon ovog sna treba se zapitati šta se menja ili podsvesno osećate da bi trebalo promeniti, koje odnose okončati, šta odlučiti…

Paraliza u snu

Ovaj takođe čest san sličan je onom o pokušaju vrištanja, no u njemu je problem što sanjač ne preduzima nešto ili se ne ponaša onako kako bi prema svojoj intuiciji trebalo. Paraliza je metafora osećaja “zaglavljenosti” u budnom životu.



Dijagnoza smrtne bolesti

Rak ili bilo koja druga dijagnoza koja se javlja u snu, najčešće je dijagnoza neke situacije ili odnosa u životu sanjača koji je vrlo nezdrav. Um povezuje to sa bolesti kako bi pomogao da izlečimo iz svog života ne bi li se razboleli.

Snovi o tome da nas neko ili nešto lovi

Ovo je, nakon padanja, drugi najčešći san. Ono simbolizuje nekoga ili nešto u budnom životu što sanjač pokušava da izbegne. Čest je kod pojedinaca koji izbegavaju konfrontacije i ne rešavaju stvari do kraja, posebno ako se često ponavlja.

